Лілія Ребрик захопила шанувальників стрункою фігурою в купальнику

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча опублікувала два пляжних знімка

Українська телеведуча Лілія Ребрик, яка вирушила в міні-відпустку з усією своєю сім'єю до Болгарії, захопила шанувальників стрункою фігурою в купальнику. Пляжні фотографії зірка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Скріншот фото (instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія Ребрик повідомила, що вони вирушили всією сім'єю до Болгарії, так як туди летіти недовго, а сім'я побоювалася за те, як маленька Поліна перенесе політ. У відпустку Лілія вирушила зі своїми доньками, чоловіком і батьками.

На першій фотографії, яку опублікувала Лілія в своєму обліковому записі, вона зображена в закритому чорному купальнику, який тільки підкреслює достоїнства її фігури.

"Сезон розпочато! Доброго ранку і гарного дня! Проведіть цей день з насолодою – так, щоб кожна клітинка дихала щастям. Ось спробуйте!" - так підписала знімок телеведуча.

Скріншот фото (instagram.com/liliia.rebrik)

На другий фотографії Лілія Ребрик в різнобарвному зеленому купальнику і величезним зеленим капелюхом на голові.

"Початок робочого тижня може бути і таким! Хто ще на відпочинку?" - так підписала другий знімок Ребрик.

Скріншот фото (instagram.com/liliia.rebrik)

Фанати телеведучої оцінили її фігури і прийшли в захват від того, як швидко Лілія повернулася у форму після народження другої дочки.

"Звичайно фігура після вагітності просто бомба", - захоплюються шанувальники.

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

"Ідеальна фігура! Як так швидко можна прийти у форму супер?", - запитують у Лілії фани.

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

"Так ви мені більше подобаєтесь, ніж у чорному купальнику! Красиво, яскраво і весело! Стає відразу тепло і сонячно! Літо в самому розпалі!"- захоплюються передплатники.

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

До речі, ми раніше писали про те, що Лілія Ребрик вперше вирушила на канікули з новонародженою дочкою.

Відео: STYLER.rbc.ua