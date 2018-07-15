"Мини каникулы": Лилия Ребрик впервые поехала на отдых с новорожденной дочкой (фото)

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая призналась, что с трудом вылетела из аэропорта

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала фанатам первый зарубежный отдых с новорожденной дочкой Полиной. Соответствующие фото она разместила на своей странице в Instagram.

"А мы на море. Мы в Болгарии. Перелет Полина перенесла отлично. Так что всем, кто боится летать с новорожденными – рекомендую. Никаких проблем, кроме того, что авиарейс трижды откладывали. И вместо 16 часов вылетели в 1:30 ночи. Но это пустяки", - сказала она.

Фото: Лилия Ребрик на отдыхе с новорожденной дочерью Полиной (instagram.com/liliia.rebrik)

В то же время Ребрик уточнила, что подобные ситуации с авиарейсами этим летом являются "стандартными".

"В этом сезоне, к сожалению, это стандартная ситуация с авиарейсами. Сегодня уже наслаждаемся нашими мини каникулами. Окунаемся в отдых с головой. Нас в этот раз много: бабушка, дедушка и нас четверо. Поэтому нам весело", - подчеркнула она.

Кстати, телеведущая, актриса и мама двух девочек Лилия Ребрик показала трогательные семейные фото. Снимки телезвезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На фото изображена старшая дочь Лилии - 5-летняя Диана. Девочка провела целую неделю с бабушкой и дедушкой в Черновцах.

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