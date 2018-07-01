"Лице не впізнати": Могилевська вразила шанувальників зовнішнім виглядом (фото)

Фанати помітили зміни на обличчі співачки

Шанувальники відомої української співачки Наталії Могилевської помітили неприємні зміни на обличчі виконавиці, і не посоромилися дорікнути їй цим. Відповідне фото співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Всім гарного вівторка. Могилевська, з любов'ю", - підписала вона знімок.

Слід уточнити, що сам кадр являє собою селфиі, зроблене за допомогою дзеркального відображення. Шанувальники співачки поспішили звинуватити її не "ідеальному" зовнішньому вигляді.

Фото: наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Постаріла. Це мабуть клімакс. Після нього жінка старіє блискавично. Шкода, що так і не змогла стати матір'ю. Скільки їй років? Може, їй ще реально усиновити дитину?" – сказав юзер Аннушка Павлова.

"Зморшок багато", - сказав користувач vip_akkerman.

У той же час інша частина прихильників "розсипалася в компліментах Могилевської.

"Ви гідний приклад того, що проймаючи себе і свій вік, можна виглядати шикарно. Красиво, сексуально, але не вульгарно", - сказала користувач Олена Башкірова.

"Дуже красива і витончена. Наталя чарівна, як завжди", - підкреслила юзер Катерина Кожур.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

До речі, відома українська співачка Наталя Могилевська неприємно здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом.

"Бежеву сукню вирішила не брати. А як вам це, мої дорогі модниці? Що скажете?". – підписаний знімок.

Слід уточнити, що фанати Могилевської звернули увагу не на одяг жінки, а на її змінився зовнішній вигляд, який помітно змінився.

Потрібно соціалізувати ромів – опитування (video.rbc.ua)