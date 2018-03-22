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Лобода виконала саундтрек до російського фільму "Вій" (відео)

STYLERЗірки        22.03.2018 - 14:25
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Вагітна зірка заспівала для стрічки про Миколу Гоголя

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка веде активну кар'єрну діяльність у РФ, похвалилася саундтреком до російського фільму "Гоголь. Вій". Про це вагітна зірка розповіла на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Скоро. Наш новий саундтрек #ЛЕТИ до фільму #ВІЙ у всіх кінотеатрах країни. З 5 квітня", - написала вона.

"Не выходи из круга и не отпускай руки, мы затянули туго друг друга вопреки, и время на исходе…" - співається в пісні.

 

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Відео: Тизер фільму (instagram.com/lobodaofficial)

Фільм знятий російським режисером Єгором Барановим.

"Писар із Санкт-Петербурга Микола Гоголь кидає виклик загадковому темному Вершнику, який жорстоко розправляється з дівчатами в околицях села Диканька", - розповіли творці фільму.

Відео: Трейлер "Вий" (YouTube/Гоголь. Вій)

До речі, дочка вагітної Лободи пішла по стопах матері.

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Теги: Світлана Лобода, LOBODA
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