Лобода виконала саундтрек до російського фільму "Вій" (відео)

Вагітна зірка заспівала для стрічки про Миколу Гоголя
Відома українська співачка Світлана Лобода, яка веде активну кар'єрну діяльність у РФ, похвалилася саундтреком до російського фільму "Гоголь. Вій". Про це вагітна зірка розповіла на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
"Скоро. Наш новий саундтрек #ЛЕТИ до фільму #ВІЙ у всіх кінотеатрах країни. З 5 квітня", - написала вона.
"Не выходи из круга и не отпускай руки, мы затянули туго друг друга вопреки, и время на исходе…" - співається в пісні.
Відео: Тизер фільму (instagram.com/lobodaofficial)
Фільм знятий російським режисером Єгором Барановим.
"Писар із Санкт-Петербурга Микола Гоголь кидає виклик загадковому темному Вершнику, який жорстоко розправляється з дівчатами в околицях села Диканька", - розповіли творці фільму.
Відео: Трейлер "Вий" (YouTube/Гоголь. Вій)
До речі, дочка вагітної Лободи пішла по стопах матері.
Світлана Лобода: наша чи не наша (відео: Styler.rbc.ua)