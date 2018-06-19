Лобода вразила шанувальників спокусливим фото з пишним бюстом

Співачка поділилася запаморочливим фото, викликавши бурхливу реакцію прихильників

Світлана Лобода, яка нещодавно стала вдруге мамою, вже встигає ділитися пікантними фото в соцмережі. На своїй сторінці в Instagram співачка виклала знімок, підписавши його хештегом "повернення".

На фото Лобода позує в чорному напівпрозорому платті зі спокусливим декольте, яке і привернуло увагу користувачів. Зірка вже з'являлася в цьому вбранні на Премії Муз-ТВ 2018.

Шанувальники оцінили фото співачки і захопилися її прекрасною фігурою, засипавши численними компліментами.

Скріншот публікації (instagram.com/@lobodaofficial)

Нагадаємо, популярна телеведуча Регіна Тодоренко розсекретила на сторінці в Instagram свого нового бойфренда, виклавши спільні фотографії.

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