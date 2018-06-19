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Лобода поразила поклонников соблазнительным фото с пышным бюстом

STYLERЗвёзды        19.06.2018 - 06:15

Певица поделилась эффектным фото, вызвав бурную реакцию поклонников

Светлана Лобода, недавно ставшая мамой во второй раз, уже успевает делиться пикантными фото в соцсети. На своей странице в Instagram певица выложила снимок, подписав его хэштегом "возращение".

На фото Лобода позирует в полупрозрачном черном платье с соблазнительным декольте, которое и привлекло внимание пользователей. Звезда уже появлялась в этом наряде на Премии Муз-ТВ 2018.

Поклонники оценили фото певицы и восхитились ее прекрасной фигурой, засыпав многочисленными комплиментами.

Скриншот публикации (instagram.com/@lobodaofficial)

Напомним, популярная телеведущая Регина Тодоренко рассекретила на странице в Instagram своего нового бойфренда, выложив совместные фотографии.

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Теги: Светлана Лобода, фигура
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