Лобода поразила поклонников соблазнительным фото с пышным бюстом

Певица поделилась эффектным фото, вызвав бурную реакцию поклонников

Светлана Лобода, недавно ставшая мамой во второй раз, уже успевает делиться пикантными фото в соцсети. На своей странице в Instagram певица выложила снимок, подписав его хэштегом "возращение".

На фото Лобода позирует в полупрозрачном черном платье с соблазнительным декольте, которое и привлекло внимание пользователей. Звезда уже появлялась в этом наряде на Премии Муз-ТВ 2018.

Поклонники оценили фото певицы и восхитились ее прекрасной фигурой, засыпав многочисленными комплиментами.

Скриншот публикации (instagram.com/@lobodaofficial)

Напомним, популярная телеведущая Регина Тодоренко рассекретила на странице в Instagram своего нового бойфренда, выложив совместные фотографии.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Что вы не знали об украинской певице?