"Неймовірне диво": Лобода розповіла про пологи в США

Співачка нещодавно стала мамою вдруге

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, нещодавно в Лос-Анджелесі народила другу доньку. Зірка розповіла, як проходили пологи в США. Деталі події вона повідомила в інтерв'ю виданню kp.ua.

"Я дуже щаслива. Народження дитини - це якесь неймовірне диво. Досі не можу пояснити це. Справжній доказ Божественної присутності в кожному з нас", - зазначила співачка.

"У Лос-Анджелес я поїхала на сьомому місяці вагітності. Народжувала в одному з кращих госпіталів і в захваті від рівня медичних послуг", - розповіла співачка.

За словами Лободи, під час пологів поруч з нею була сім'я і близькі люди.

"Зі мною була сім'я і найближчі люди. Але в пологовому залі я залишилася в оточенні медичного персоналу. Можливо, я старомодна, але вважаю пологи дуже інтимним процесом, і тому вважаю за краще в ці хвилини залишатися одній", - зазначила Лобода.

Фото: Лобода з новонародженою дочкою (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка зазначила, що першу донечку Єву вона народжувала в Україні.

"Рівень медицини в США дуже високий. Від комфорту до якості. Все продумано до найдрібніших деталей. Зі мною в пологовому залі знаходилося дев'ять фахівців, кожен з яких відповідав за свою роботу. Все дуже злагоджено. В Україні Євочку я народжувала у чудового доктора, він лікар вищої категорії, і мені з ним було дуже легко", - зазначила вона.

Фото: Лобода з дочкою Євою (instagram.com/lobodaofficial)

"Я планувала полетіти до Америки ще до того, як дізналася, що вагітна. По-перше, я хотіла взяти паузу у гастрольному житті, так як у минулому році у мене було більше трьохсот концертів. По-друге, в Лос-Анджелесі живе мій друг, саунд-продюсер, з яким ми створили всі мої хіти. І я планувала попрацювати над альбомом. А коли дізналася, що вагітна, це стало додатковим приводом зробити паузу і провести час там, де тепло", - розповіла співачка.

Ім'я дитини та інформацію про те, хто є батьком дівчинки, Лобода не розкрила.

До речі, Лобода скоро виступить у Москві.

Цікаві факти про Світлану Лободу (відео: STYLER.rbc.ua)