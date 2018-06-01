Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Неймовірне диво": Лобода розповіла про пологи в США

STYLERЗірки        01.06.2018 - 16:34
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка нещодавно стала мамою вдруге

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, нещодавно в Лос-Анджелесі народила другу доньку. Зірка розповіла, як проходили пологи в США. Деталі події вона повідомила в інтерв'ю виданню kp.ua.

"Я дуже щаслива. Народження дитини - це якесь неймовірне диво. Досі не можу пояснити це. Справжній доказ Божественної присутності в кожному з нас", - зазначила співачка.

"У Лос-Анджелес я поїхала на сьомому місяці вагітності. Народжувала в одному з кращих госпіталів і в захваті від рівня медичних послуг", - розповіла співачка.

За словами Лободи, під час пологів поруч з нею була сім'я і близькі люди.

"Зі мною була сім'я і найближчі люди. Але в пологовому залі я залишилася в оточенні медичного персоналу. Можливо, я старомодна, але вважаю пологи дуже інтимним процесом, і тому вважаю за краще в ці хвилини залишатися одній", - зазначила Лобода.

Фото: Лобода з новонародженою дочкою (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка зазначила, що першу донечку Єву вона народжувала в Україні.

"Рівень медицини в США дуже високий. Від комфорту до якості. Все продумано до найдрібніших деталей. Зі мною в пологовому залі знаходилося дев'ять фахівців, кожен з яких відповідав за свою роботу. Все дуже злагоджено. В Україні Євочку я народжувала у чудового доктора, він лікар вищої категорії, і мені з ним було дуже легко", - зазначила вона.

Фото: Лобода з дочкою Євою (instagram.com/lobodaofficial)

"Я планувала полетіти до Америки ще до того, як дізналася, що вагітна. По-перше, я хотіла взяти паузу у гастрольному житті, так як у минулому році у мене було більше трьохсот концертів. По-друге, в Лос-Анджелесі живе мій друг, саунд-продюсер, з яким ми створили всі мої хіти. І я планувала попрацювати над альбомом. А коли дізналася, що вагітна, це стало додатковим приводом зробити паузу і провести час там, де тепло", - розповіла співачка.

Ім'я дитини та інформацію про те, хто є батьком дівчинки, Лобода не розкрила.

До речі, Лобода скоро виступить у Москві.

Цікаві факти про Світлану Лободу (відео: STYLER.rbc.ua)

"Внутрішній окупант": активіст пояснив, чому потрібно бойкотувати українських артистів, що виступають в РФ Лобода здивувала фанів знімком з "радянського дитинства"
Теги: Світлана Лобода
"Так облажатися - треба вміти": Забужко заявила, що "спецоперація Бабченко" - потужний удар по ФСБ
"У нього випало два зуба": Собчак розповіла, як почуває себе Сенцов
Українка приїхала на російський дитячий конкурс в окупований Крим
"Сильно змінився": фото з постарілим Савіком Шустером здивували мережу
On Top