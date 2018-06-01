"Невероятное волшебство": Лобода рассказала о родах в США

Певица недавно стала мамой во второй раз

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая ведет активную карьерную деятельность в России, недавно в Лос-Анджелесе родила вторую дочь. Звезда рассказала, как проходили роды в США. Детали события она сообщила в интервью изданию kp.ua.

"Я очень счастлива. Рождение ребенка - это какое-то невероятное волшебство. До сих пор не могу объяснить это чудо. Настоящее доказательство Божественного присутствия в каждом из нас", - отметила певица.

"В Лос-Анджелес я уехала на седьмом месяце беременности. Рожала в одном из лучших госпиталей и в восторге от уровня медицинских услуг", - рассказала певица.

По словам Лободы, во время родов рядом с ней была семья и близкие люди.

"Со мной была семья и самые близкие люди. Но в родильном зале я осталась в окружении медицинского персонала. Возможно, я старомодна, но считаю роды очень интимным процессом, и потому предпочитаю в эти минуты оставаться одна", - отметила Лобода.

Фото: Лобода с новорожденной дочерью (instagram.com/lobodaofficial)

Певица отметила, что первую дочь Еву она рожала в Украине.

"Уровень медицины в США очень высокий. От комфорта до качества. Все продумано до мельчайших деталей. Со мной в родильном зале находилось девять специалистов, каждый из которых отвечал за свою работу. Все очень слаженно. В Украине Евочку я рожала у замечательного доктора, он врач высшей категории, и мне с ним было очень легко", - отметила она.

Фото: Лобода с дочерью Евой (instagram.com/lobodaofficial)

"Я планировала улететь в Америку еще до того, как узнала, что беременна. Во-первых, я хотела взять паузу в гастрольной жизни, так как в прошлом году у меня было более трехсот концертов. Во-вторых, в Лос-Анджелесе живет мой друг, саунд-продюсер, с которым мы создали все мои хиты. И я планировала поработать над альбомом. А когда узнала, что беременна, это стало дополнительным поводом сделать паузу и провести время там, где тепло", - рассказала певица.

Имя ребенка и информацию о том, кто является отцом девочки, Лобода не раскрыла.

Кстати, недавно родившая Лобода скоро выступит в Москве.

Интересные факты о Светлане Лободе (видео: STYLER.rbc.ua)