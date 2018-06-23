"Кращі": Сергій Притула показав яскраве святкування дня народження (відео)

Шоумен назвав це святкування кращим у своєму житті

Відомий український телеведучий і шоумен Сергій Притула показав шанувальникам, як відзначив своє 37-річчя. Відповідні кадри він розмістив на своїй сторінці в Facebook.

"Глядачі подарували квіти і оплески. Дружина – розкішну вишиванку. Друзі – сюрприз, своє товариство і пісні. Кращі 37 зі всіх 37 у моєму житті", - сказав він.

Фото: скріншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

На опублікованих кадрах можна помітити Притулу, який співає і танцює в оточенні друзів. Серед них можна помітити членів групи "Врьяты". На даний момент ролик переглянуло понад 16 тисяч осіб. Трохи більше трьох тисяч поставило "лайки".

Відео: день народження Сергія притули (facebook.com/serhiyprytula)

У той же час користувачі мережі також не пропустили можливості привітати телеведучого в коментарях. Причому не тільки в честь великого особистого свята Притули, а й за допомогу військовослужбовцям на Донбасі.

До речі, український телеведучий Сергій Притула опублікував на своїй сторінці в Instagram рідкісні кадри зі своїми рідними. На фото видно його дружину, їхню маленьку дочку Соломію, якій через місяць буде рочок і 10-річного Дмитра, сина Сергія від першого шлюбу. На іншому кадрі Сергій з сином ловлять рибу.

Телеведучий не дуже любить ділитися подробицями свого особистого життя. Останні фото, які набралои вже майже 80 тис. лайків, він підписав одним теплим словом: "Мої". Шанувальники ведучого в захваті від знімка і привітали Сергія з днем батька. "Круті, такі милі", - коментують фанати.

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