Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Кращі": Сергій Притула показав яскраве святкування дня народження (відео)

STYLERЗірки        23.06.2018 - 17:56
Фото: Сергій Притула (РБК-Україна / Віталій Носач)
Фото: Сергій Притула (РБК-Україна / Віталій Носач)

Шоумен назвав це святкування кращим у своєму житті

Відомий український телеведучий і шоумен Сергій Притула показав шанувальникам, як відзначив своє 37-річчя. Відповідні кадри він розмістив на своїй сторінці в Facebook.

"Глядачі подарували квіти і оплески. Дружина – розкішну вишиванку. Друзі – сюрприз, своє товариство і пісні. Кращі 37 зі всіх 37 у моєму житті", - сказав він.

Фото: скріншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

На опублікованих кадрах можна помітити Притулу, який співає і танцює в оточенні друзів. Серед них можна помітити членів групи "Врьяты". На даний момент ролик переглянуло понад 16 тисяч осіб. Трохи більше трьох тисяч поставило "лайки".

Відео: день народження Сергія притули (facebook.com/serhiyprytula)

У той же час користувачі мережі також не пропустили можливості привітати телеведучого в коментарях. Причому не тільки в честь великого особистого свята Притули, а й за допомогу військовослужбовцям на Донбасі.

До речі, український телеведучий Сергій Притула опублікував на своїй сторінці в Instagram рідкісні кадри зі своїми рідними. На фото видно його дружину, їхню маленьку дочку Соломію, якій через місяць буде рочок і 10-річного Дмитра, сина Сергія від першого шлюбу. На іншому кадрі Сергій з сином ловлять рибу.

Телеведучий не дуже любить ділитися подробицями свого особистого життя. Останні фото, які набралои вже майже 80 тис. лайків, він підписав одним теплим словом: "Мої". Шанувальники ведучого в захваті від знімка і привітали Сергія з днем батька. "Круті, такі милі", - коментують фанати.

День молоді в Україні (video.rbc.ua)

"Досі 25": Сергій Притула святкує день народження (фото) "Літак і торт-валіза": Дмитро Комаров яскраво відсвяткував день народження (фото)
Теги: Сергій Притула, День народження, свято
Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти чотирирічній Кірі
Раптово: Борис Гребенщиков дав безкоштовний концерт в Києві (фото, відео)
"Як мені шкода": Лоліта поскаржилася, що її не пускають в Україну (фото)
"Ми дуже боїмося": продюсер Лобода розповіла, чому співачка не виступає в Україні
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся