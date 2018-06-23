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"Лучшие": Сергей Притула показал красочное празднование дня рождения (видео)

STYLERЗвёзды        23.06.2018 - 17:56
Фото: Сергей Притула (РБК-Украина / Виталий Носач)
Фото: Сергей Притула (РБК-Украина / Виталий Носач)

Шоумен назвал это празднование лучшим в своей жизни

Известный украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула показал поклонникам, как отметил свое 37-летие. Соответствующие кадры он разместил на своей странице в Facebook.

"Зрители подарили цветы и аплодисменты. Жена – роскошную вышиванку. Друзья – сюрприз, свое товарищество и песни. Лучшие 37 со всех 37-и в моей жизни", - сказал он.

Фото: скриншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

На опубликованных кадрах можно заметить Притулу, который поет и танцует в окружении друзей. Среди них можно заметить членов группы "Врьяты". На данный момент ролик просмотрело более 16 тысяч человек. Чуть более трех тысяч поставило "лайки".

Видео: день рождения Сергея притулы (facebook.com/serhiyprytula)

В то же время пользователи сети также не пропустили возможности поздравить телеведущего в комментариях. Причем не только в честь большого личного праздника Притулы, а и за помощь военнослужащим на Донбассе.

Кстати, украинский телеведущий Сергей Притула опубликовал на своей странице в Instagram редкие кадры со своими родными. На фото видно его жену, их маленькую дочь Соломию, которой через месяц будет годик, и 10-летнего Дмитрия, сына Сергея от первого брака. На другом кадре Сергей с сыном ловят рыбу.

Телеведущий не очень любит делиться подробностями своей личной жизни. Последние фото, которые набралои уже почти 80 тыс. лайков, он подписал одним теплым словом: "Мои". Поклонники ведущего в восторге от снимка и поздравили Сергея с прошедшим днем отца. "Крутые, такие милые", - комментируют фанаты.

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