"Найкращий з людей": як зірки привітали Валерія Меладзе з днем народження

Валерій Меладзе святкує 53-річчя

Валерій Меладзе, популярний поп-виконавець святкує свій 53-й день народження. Багато зірок, включаючи його рідних і близьких, привітали артиста не тільки наживо, але і в соцмережах. Привітання були опубліковані в соціальних мережах.

Колишня солістка групи "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва, нинішня дружина Валерія Меладзе однією з перших привітала артиста з урочистим днем. Вона опублікувала спільний знімок зі співаком.

Фото: (instagram.com/albinadzhanabaeva)

"З днем народження", — лаконічно підписала вона.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/albinadzhanabaeva

Також, з 53-річчям артиста привітала Віра Брежнєва, дружина його брата Костянтина Меладзе і також колишня учасниця групи "ВІА Гра". Дівчина сказала, що Валерій Меладзе є її улюбленим артистом.

"Сьогодні день народження у дуже хорошої людини і улюбленого артиста - Валерія Меладзе", — написала виконавиця.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/ververa

Фото: (instagram.com/ververa)

Також Меладзе привітала російська радіостанція "Нове радіо".

"З Днем народження, Валерій Меладзе! Дякую за творчість. До речі, на картині теж Валерій!" – йдеться у підписі до фото.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/newradio.ru

Фото: (instagram.com/newradio.ru)

Крім того, вітання Валерій Меладзе також отримав від музичного продюсера Йосипа Пригожина. Діяч культури опублікував знімок артиста і привітав його у підписі до фото.

"Сьогодні у одного чудового хлопця день народження. Дорогий @meladze.ru Валера, від усієї душі вітаємо тебе. Бажаємо гармонії, краси як в музиці, так і в житті", — написав він.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/prigozhin_iosif

Фото: (instagram.com/prigozhin_iosif)

Привітання з особистим святом також було опубліковано в офіційній фан-групі виконавця.

"Сьогодні свій день народження святкує Валерій Меладзе! Прекрасна людина, талановитий співак, красивий елегантний чоловік з добрим і чуйним серцем, і найчарівнішою посмішкою! Для нас це велика подія! Від усієї душі вітаємо Валерія зі святом, і бажаємо залишатися таким же життєрадісним, світлим, мудрим і щирим. Продовжувати дарувати всім найяскравіші емоції своїми піснями. Бажаємо здоров'я Вам і Вашій родині, радості в очах, яку будуть дарувати Вам близькі люди, чистої і безумовної любові, відданості і поваги шанувальників. З днем народження, Валерій!", — йдеться у публікації.

Скріншот поста аккаунта instagram.com/meladzemusic

Фото: (instagram.com/meladzemusic)

Нагадаємо, що нещодавно колишня учасниця групи "ВІА Гра" і дружина Валерія Меладзе розбурхала фанатів новими пікантними знімками. Їх співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Відео: (video.rbc.ua)