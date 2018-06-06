"Люблю експерименти": Маша Єфросиніна несподівано змінила імідж (фото)

Підписники ведучої позитивно оцінили її новий імідж

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна зважилася на зміни свого звичного образу. Так, ведуча не побоялася змінити зачіску і зробила собі ультрамодний сьогодні густий чубок. Відповідні знімки з'явилися на Іnstagram-сторінці Єфросиніної.

Наголошується, що на кардинальні зміни телеведуча пішла в рамках чергової фотозйомки. Так, Єфросиніна позує в білосніжній сукні класичного крою з рукавами-дзвіночками. "Герої" зйомки – червоні маки.

"Люблю квіти і.... експерименти", - підписала фото Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна в новому образі (скріншот instagram.com/mashaefrosinina)

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведуча уточнила у своїх підписників, чи подобається їм її новий імідж. Багато підтримали несподіваний експеримент Єфросиніної.

"Дуже добре вам з чубчиком", - пише nellipogorelova.

"Марія, ви чарівна!" – коментує sv_kolmik.

"Дуже круто", - підтримує annaukhnal.

"З чубком набагато краще", - зазначає lishchuk_ira.

Скріншот коментарів instagram.com/mashaefrosinina

Новий образ Маші Єфросиніної (скріншот instagram.com/mashaefrosinina)

До речі, нагадаємо, що нещодавно Маша Єфросиніна отримала статус Почесного посла в Україні від Фонду ООН в області народонаселення. STYLER також відвідав урочисте підписання меморандуму телеведучої.

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