Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Люблю експерименти": Маша Єфросиніна несподівано змінила імідж (фото)

STYLERЗірки        06.06.2018 - 11:57
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники ведучої позитивно оцінили її новий імідж

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна зважилася на зміни свого звичного образу. Так, ведуча не побоялася змінити зачіску і зробила собі ультрамодний сьогодні густий чубок. Відповідні знімки з'явилися на Іnstagram-сторінці Єфросиніної.

Наголошується, що на кардинальні зміни телеведуча пішла в рамках чергової фотозйомки. Так, Єфросиніна позує в білосніжній сукні класичного крою з рукавами-дзвіночками. "Герої" зйомки – червоні маки.

"Люблю квіти і.... експерименти", - підписала фото Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна в новому образі

Маша Єфросиніна в новому образі (скріншот instagram.com/mashaefrosinina)

Маша Єфросиніна

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведуча уточнила у своїх підписників, чи подобається їм її новий імідж. Багато підтримали несподіваний експеримент Єфросиніної.

"Дуже добре вам з чубчиком", - пише nellipogorelova.

"Марія, ви чарівна!" – коментує sv_kolmik.

"Дуже круто", - підтримує annaukhnal.

"З чубком набагато краще", - зазначає lishchuk_ira.

Скріншот коментарів instagram.com/mashaefrosinina

 

Новий образ Маші Єфросиніної (скріншот instagram.com/mashaefrosinina)

До речі, нагадаємо, що нещодавно Маша Єфросиніна отримала статус Почесного посла в Україні від Фонду ООН в області народонаселення. STYLER також відвідав урочисте підписання меморандуму телеведучої.

Свободу Олегу Сенцову!

Українського журналіста Романа Сущенко в Російській Федерації (РФ) засудили до 12 років в'язниці

День захисту дітей: Маша Єфросиніна і Монатік записали спільну реп-пісню (відео) "Пілатесна маньячелла": Маша Єфросиніна показала своє тренування
Теги: Маша Єфросиніна
"Ви все одно не повірите": Вакарчук прокоментував чутки про президентство
Застрелився відомий український режисер і письменник
З'явився "розстрільний список" з 47 журналістів та блогерів
"Операція дуже дорога": Комарів закликав допомогти важкохворій дівчинці з Житомирської області
On Top