"Люблю експерименти": Маша Єфросиніна несподівано змінила імідж (фото)

Підписники ведучої позитивно оцінили її новий імідж
Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна зважилася на зміни свого звичного образу. Так, ведуча не побоялася змінити зачіску і зробила собі ультрамодний сьогодні густий чубок. Відповідні знімки з'явилися на Іnstagram-сторінці Єфросиніної.
Наголошується, що на кардинальні зміни телеведуча пішла в рамках чергової фотозйомки. Так, Єфросиніна позує в білосніжній сукні класичного крою з рукавами-дзвіночками. "Герої" зйомки – червоні маки.
"Люблю квіти і.... експерименти", - підписала фото Маша Єфросиніна.
Маша Єфросиніна в новому образі (скріншот instagram.com/mashaefrosinina)
Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Ведуча уточнила у своїх підписників, чи подобається їм її новий імідж. Багато підтримали несподіваний експеримент Єфросиніної.
"Дуже добре вам з чубчиком", - пише nellipogorelova.
"Марія, ви чарівна!" – коментує sv_kolmik.
"Дуже круто", - підтримує annaukhnal.
"З чубком набагато краще", - зазначає lishchuk_ira.
Скріншот коментарів instagram.com/mashaefrosinina
Новий образ Маші Єфросиніної (скріншот instagram.com/mashaefrosinina)
До речі, нагадаємо, що нещодавно Маша Єфросиніна отримала статус Почесного посла в Україні від Фонду ООН в області народонаселення. STYLER також відвідав урочисте підписання меморандуму телеведучої.
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