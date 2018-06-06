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"Люблю эксперименты": Маша Ефросинина неожиданно сменила имидж (фото)

STYLERЗвёзды        06.06.2018 - 11:57
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики ведущей положительно оценили ее новый имидж

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина решилась на изменения своего привычного образа. Так, ведущая не побоялась изменить прическу и сделала себе ультрамодную сегодня густую челку. Соответствующие снимки появились на Іnstagram-страничке Ефросининой.

Отмечается, что на кардинальные изменения телеведущая пошла в рамках очередной фотосъемки. Так, Ефросинина позирует в белоснежном платье классического кроя с рукавами-колокольчиками. "Герои" съемки – красные маки.

"Люблю цветы и.... эксперименты", - подписала фото Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина в новом образе

Маша Ефросинина в новом образе (скриншот instagram.com/mashaefrosinina)

Маша Ефросинина

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая уточнила у своих подписчиков, нравится ли им ее новый имидж. Многие поддержали неожиданный эксперимент Ефросининой.

"Очень хорошо вам с челкой", - пишет nellipogorelova.

"Мария, вы волшебная!" – комментирует sv_kolmik.

"Очень круто", - поддерживает annaukhnal.

"С челкой намного лучше", - отмечает lishchuk_ira.

Скриншот комментариев instagram.com/mashaefrosinina

 

Новый образ Маши Ефросининой (скриншот instagram.com/mashaefrosinina)

Кстати, напомним, что недавно Маша Ефросинина получила статус Почетного посла в Украине от Фонда ООН в области народонаселения. STYLER также посетил торжественное подписание меморандума телеведущей.

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