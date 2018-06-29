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Цікава прем'єра: дебют української співачки східного походження Eshtar

STYLERЗірки        29.06.2018 - 07:26
Фото: співачка Eshtar (пресс-служба)
Фото: співачка Eshtar (пресс-служба)

Співачка Eshtar дебютувала, випустивши звітний міні-альбом

В Україні дебютувала співачка з яскравою зовнішністю і цікавим ім'ям. Дівчину звуть Eshtar. Артистка представила альбомом "Sound of World".

Ештар є українською співачкою іранського походження. Її батько – відомий театральний режисер. Ештар народилася в Києві, тут і стартувала її музична кар'єра.

Фото: обкладинка міні-альбому "Sound of World"

В її дебютний альбом увійшли декілька пісень, які мають цікаве звучання, повністю відповідне найбільш популярним музичним трендам. У перспективі вони можуть стати хітами не тільки в Україні, але і за її межами.

Фото: співачка Ештар

Стиль творчості молодої виконавиці, представленого публіці у вигляді записаних нею пісень, можна охарактеризувати як суміш поп-музики, діп хауса, трэпа і фьюче бітс.

Над міні-альбомом Eshtar працювала в парі з саунд-продюсером Томашем Лукачем. "Він чудово орієнтується в актуальних музичних тренди. Нам постійно хотілося пробувати щось нове. Тому альбом вийшов дуже різноплановим", - підкреслила співачка. Зараз співачці допомагає досвідчений український музикант і сонграйтер Джей Бардаченко.

Фото: яскрава Eshtar

На відкриваючий альбом сінгл "Sweet Lie" вже зняли кліп. Над ним працювали Тата Белініна і команда Magnit Production.

Варто відзначити, що більшу частину композицій для Sound of World дівчина написала сама. "Мені подобається, коли пісня, нарешті, з обривків ідей виростає в єдине ціле. В такі моменти я відчуваю себе найщасливішою людиною на землі", - поділилася Ештар.

Відео: кліп на пісню ("Sweet Lie" (youtube.com/eshtar)

Альбом вже доступний у різних медіа магазинах і стриминговых сервісах.

Фото: співачка Ештар

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Теги: музика, співачка
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