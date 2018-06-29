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Любопытная премьера: дебют украинской певицы восточного происхождения Eshtar

STYLERЗвёзды        29.06.2018 - 07:26
Фото: певица Eshtar (пресс-служба)
Фото: певица Eshtar (пресс-служба)

Певица Eshtar дебютировала, выпустив отчетный мини-альбом

В Украине дебютировала певица с яркой внешностью и интересным именем. Девушку зовут Eshtar. Артистка представила мини-альбом "Sound of World".

Эштар является украинской певицей иранского происхождения. Ее отец – известный театральный режиссер. Эштар родилась в Киеве, здесь же стартовала ее музыкальная карьера.

Фото: обложка мини-альбома "Sound of World"

В ее дебютный альбом вошли несколько песен, которые имеют интересное звучание, полностью соответствующее наиболее популярным музыкальным трендам. В перспективе они вполне могут стать хитами не только в Украине, но и за ее пределами.

Фото: певица Эштар

Стиль творчества молодой исполнительницы, представленного публике в виде изданых ею песен, можно охарактеризовать как смесь из поп-музыки, дип хауса, трэпа и фьюче битс.

Над мини-альбомом Eshtar работала в паре с саунд-продюсером Томашем Лукачем. "Он прекрасно ориентируется в актуальных музыкальных трендах. Нам постоянно хотелось пробовать что-то новое. Оттого альбом получился очень разноплановым", -  подчеркнула певица. Сейчас певице помогает опытный украинский музыкант и сонграйтер Джей Бардаченко.

Фото: яркая Eshtar

На открывающий альбом сингл "Sweet Lie" уже снят клип. Над ним работали Тата Белинина и команда Magnit Production.

Стоит отметить, что большую часть композиций для Sound of World девушка написала сама. "Мне нравится, когда песня, наконец, из обрывков идей вырастает в единое целое. В такие моменты я чувствую себя самым счастливым человеком на земле", - поделилась Эштар.

Видео: клип на песню "Sweet Lie" (youtube.com/eshtar)

Альбом уже доступен в разных медиа магазинах и стриминговых сервисах.

Фото: певица Эштар

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Теги: музыка, певица
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