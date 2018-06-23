"Любов на віки": MONATIK показав, як вперше проїхався на вейксерфі (фото, відео)

Український співак вдячний за нове хобі Володимиру Дантесу

Український виконавець MONATIK (справжнє ім'я Дмитро Монатік) нещодавно вперше випробував екстремальний вид спорту — вейксерфінг. Про це артист розповів в соціальній мережі Instagram, де опублікував фотографії, а також відеозаписи відповідного характеру.

Вейксерфінг — різновид катання за катером-буксировщиком, який є імітацією класичного серфінгу. У своєму обліковому записі Дмитро Монатік опублікував два відео, де він катається на вейксерфі.

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 22 Чер 2018 р. о 12:07 PDT

Відео: (instagram.com/monatik_official)

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 22 Чер 2018 р. о 12:11 PDT

Відео: (instagram.com/monatik_official)

В підписи до них він написав, що вдячний Володимиру Данетсу за знайомство з новим видом спорту.

"Вчора був мій перший #WakeSurf !!! Ну, і тепер зрозуміло, що це любов на віки!!! Спасибі @vladimirdantes за те, що так вдало висмикнув і подарував нове хобі!!!" — написав Монатік.

Скріншот поста аккаунта (instagram.com/monatik_official)

Варто відзначити, що цей досить оригінальний досвід співак отримав не де-небудь за кордоном, а саме в Києві.

Також Монатік опублікував спільну фотографію з Володимиром Дантесом і тренером, який наставляв його під час заняття.

Фото: (instagram.com/monatik_official)

Нагадаємо, що популярний співак MONATIK прикрасив обкладинку літнього номера українського Marie Claire. Це дивно тим, що він став першим чоловіком на обкладинці жіночого журналу.

Відео: video.rbc.ua