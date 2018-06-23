"Любов на віки": MONATIK показав, як вперше проїхався на вейксерфі (фото, відео)

Український співак вдячний за нове хобі Володимиру Дантесу
Український виконавець MONATIK (справжнє ім'я Дмитро Монатік) нещодавно вперше випробував екстремальний вид спорту — вейксерфінг. Про це артист розповів в соціальній мережі Instagram, де опублікував фотографії, а також відеозаписи відповідного характеру.
Вейксерфінг — різновид катання за катером-буксировщиком, який є імітацією класичного серфінгу. У своєму обліковому записі Дмитро Монатік опублікував два відео, де він катається на вейксерфі.
Відео: (instagram.com/monatik_official)
Відео: (instagram.com/monatik_official)
В підписи до них він написав, що вдячний Володимиру Данетсу за знайомство з новим видом спорту.
"Вчора був мій перший #WakeSurf !!! Ну, і тепер зрозуміло, що це любов на віки!!! Спасибі @vladimirdantes за те, що так вдало висмикнув і подарував нове хобі!!!" — написав Монатік.
Скріншот поста аккаунта (instagram.com/monatik_official)
Варто відзначити, що цей досить оригінальний досвід співак отримав не де-небудь за кордоном, а саме в Києві.
Також Монатік опублікував спільну фотографію з Володимиром Дантесом і тренером, який наставляв його під час заняття.
Фото: (instagram.com/monatik_official)
Нагадаємо, що популярний співак MONATIK прикрасив обкладинку літнього номера українського Marie Claire. Це дивно тим, що він став першим чоловіком на обкладинці жіночого журналу.
Відео: video.rbc.ua