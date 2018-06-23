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"Любовь на века": MONATIK показал, как впервые прокатился на вейксерфе (фото, видео)

STYLERЗвёзды        23.06.2018 - 11:03
Фото: Известный украинский исполнитель MONATIK (РБК-Украина)
Фото: Известный украинский исполнитель MONATIK (РБК-Украина)

Украинский певец благодарен за новое хобби Владимиру Дантесу

Украинский исполнитель MONATIK (настоящее имя Дмитрий Монатик) недавно впервые опробовал экстремальный вид спорта — вейксерфинг. Об этом артист рассказал в социальной сети Instagram, где опубликовал фотографии, а также видеозаписи соответствующего характера.

Вейксерфинг — разновидность катания за катером-буксировщиком, которая является имитацией классического серфинга. В своей учетной записи Дмитрий Монатик опубликовал два видео, где он катается на вейксерфе.

Видео: (instagram.com/monatik_official)

Видео: (instagram.com/monatik_official)

В подписи к ним он написал, что благодарен Владимиру Данетсу за знакомство с новым видом спорта.

"Вчера был мой первый #WakeSurf !!! Ну, и теперь понятно, что это любовь на века!!! Спасибо @vladimirdantes за то, что так удачно выдернул и подарил новое хобби!!!" — написал Монатик.

Скриншот поста аккаунта (instagram.com/monatik_official)

Стоит отметить, что этот весьма оригинальный опыт певец получил не где-нибудь за границей, а именно в Киеве.

Также Монатик опубликовал совместную фотографию с Владимиром Дантесом и тренером, который наставлял его во время занятия.

Фото: (instagram.com/monatik_official)

Напомним, что популярный певец MONATIK украсил обложку летнего номера украинского Marie Claire. Это удивительно тем, что он стал первым мужчиной на обложке женского журнала.

Видео: video.rbc.ua

"Это невероятно!": MONATIK стал первым мужчиной на обложке женского журнала Ани Лорак в Украине: певица показала, куда пошла "первым делом" (фото)
Теги: MONATIK, Киев, Экстрим
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