"Маленьке свято": синові Джамали виповнилося три місяці (фото)

Співачка поділилася сімейним знімком
Відома українська співачка, переможниця Євробачення 2016 Джамала разом зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим святкують третій місяць з дня народження сина. Про це зірка написала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
Співачка поділилася ніжним сімейним фото.
"Добрий день, Львів! "Джазмени" прибули! #тримісяціЕміруРахману", – написала виконавиця.
Фото: Джамала з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)
Знімок прокоментували багато користувачів мережі:
"Краса! Вітаю!".
"Які ви чудові!".
"Вітаю з маленьким святом синочка і вас".
"Які ви класні. Вітаю вас і маленького Емір-Рахмана. Нехай росте здоровеньким!".
Скріншот поста (instagram.com/jamalajaaa)
Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, Сусана Джамаладінова (справжнє ім'я співачки) народила свого первістка 27 березня 2018 року. Дитину назвали Емір-Рахман Сеїт-Бекір Огли Сулейманов. Вага хлопчика при народженні була 3 260 грам, зріст - 53 см.
До речі, нещодавно Джамала "відірвалася" на фестивалі BELIVE.
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