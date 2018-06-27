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"Маленьке свято": синові Джамали виповнилося три місяці (фото)

STYLERЗірки        27.06.2018 - 19:09
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка поділилася сімейним знімком

Відома українська співачка, переможниця Євробачення 2016 Джамала разом зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим святкують третій місяць з дня народження сина. Про це зірка написала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Співачка поділилася ніжним сімейним фото.

"Добрий день, Львів! "Джазмени" прибули! #тримісяціЕміруРахману", – написала виконавиця.

Фото: Джамала з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)

Знімок прокоментували багато користувачів мережі:

"Краса! Вітаю!".

"Які ви чудові!".

"Вітаю з маленьким святом синочка і вас".

"Які ви класні. Вітаю вас і маленького Емір-Рахмана. Нехай росте здоровеньким!".

Скріншот поста (instagram.com/jamalajaaa)

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Сусана Джамаладінова (справжнє ім'я співачки) народила свого первістка 27 березня 2018 року. Дитину назвали Емір-Рахман Сеїт-Бекір Огли Сулейманов. Вага хлопчика при народженні була 3 260 грам, зріст - 53 см.

До речі, нещодавно Джамала "відірвалася" на фестивалі BELIVE.

Дізнайся більше про Джамалу (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Джамала
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