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"Маленький праздник": cыну Джамалы исполнилось три месяца (фото)

STYLERЗвёзды        27.06.2018 - 19:09
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица поделилась семейным снимком

Известная украинская певица, победительница Евровидения 2016 Джамала вместе со своим супругом Бекиром Сулеймановым празднуют третий месяц со дня рождения сына. Об этом звезда написала на своей странице в соцсети Instagram.

Певица поделилась нежным семейным фото.

"Добрый день, Львов! "Джазмены" прибыли! #три месяца Эмиру Рахману", – написала исполнительница.

Фото: Джамала с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Снимок прокомментировали многие пользователи сети:

"Красота! Поздравляю!".

"Какие вы прекрасные!".

"Поздравляю с маленьким праздником сыночка и вас".

"Какие вы классные. Поздравляю вас и маленького Эмир-Рахмана. Пусть растет здоровеньким!".

Скриншот поста (instagram.com/jamalajaaa)

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Сусана Джамаладинова (настоящее имя певицы) родила своего первенца 27 марта 2018 года. Ребенка назвали Эмир-Рахман Сеит-Бекир Огълы Сулейманов. Вес мальчика при рождении был 3 260 грамм, рост- 53 см.

Кстати, недавно Джамала "оторвалась" на фестивале BELIVE.

Узнай больше о Джамале (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Джамала
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