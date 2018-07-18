"Мама двох синів": Катя Осадча подилась ніжним сімейним фото

Фото: Катя Осадча (РБК-Україна)

Також на знімку Катя Осадча показала улюблену іграшку молодшого сина

Незмінна ведуча популярної програми "Світське життя" Катя Осадча показала шанувальникам чутливий сімейний знімок. Катя показала, як грає зі своїм молодшим сином Іваном. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Іnstagram.

На знімку зірка лежить на газоні, а біля неї грає син Ваня. Правда, в кадр потрапили лише руки хлопчика. Зате Катя показала улюблену іграшку сина – забавного зайця.

Фото: instagram.com/kosadcha

" В нас не багато іграшок, що з нами подорожують з народження, але є найкращий друг, що мабуть з нами назавжди. Рожевий шум, що заспокоював від народження, тепер вже як рідний всій родині, навіть мене до сну клонить", - підписала фото Осадча.

Скріншот поста (instagram.com/kosadcha)

Користувачі соцмережі розжалобились цим сімейним фото улюбленою ведучою.

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Відзначимо, що в Осадчої та Юрія Горбунова 19 лютого 2017 народилася дитина, хлопчика назвали Іваном. Також Осадча виховує сина Іллю від першого шлюбу з бізнесменом і народним депутатом Олегом Поліщуком. У вересні старшому синові Осадчій виповниться 16 рік.

Раніше Катя Осадча похвалилася стрункою фігурою на пляжі в Одесі.

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