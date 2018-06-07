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"Мама все може": Слава з "Неангелів" показала милі фото з дітьми

STYLERЗірки        07.06.2018 - 17:12
Фото: Слава Камінська (instagram.com-slava_kaminska-)
Фото: Слава Камінська (instagram.com-slava_kaminska-)

Співачка опублікувала зворушливі сімейні знімки

Відома українська співачка, солістка групи "Неангели" Слава Камінська порадувала своїх фанів милими фотографіями своїх дітей. Знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Співачка вирішила показати, як проводить вільний час з дітьми – сином Леоном і дочкою Лаурою.

Скріншот поста (instagram.com/babaslavka)

"Зніми окуляри" - підписала фото Слава.

 

Фото: Слава Камінська з дітьми (instagram.com/babaslavka)

"Той випадок, коли вихідний. Я шалено сумую, коли на роботі. Тато відпочиває, а Мама вдома. Папа, ми тебе чекаємо", – підписала Слава наступне фото.

Фото: Слава Камінська з дітьми (instagram.com/babaslavka)

А на цьому фото співачка показала, як вона з дітьми чекає морозиво біля кіоску. Камінська вирішила своїм тілом замінити малюкам лавку.

Фото: Слава Камінська з дітьми (instagram.com/babaslavka)

Користувачів соцмережі розчулили такі "мімімішні" фото.

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

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Теги: Слава Каминская
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