"Мама все може": Слава з "Неангелів" показала милі фото з дітьми

Співачка опублікувала зворушливі сімейні знімки
Відома українська співачка, солістка групи "Неангели" Слава Камінська порадувала своїх фанів милими фотографіями своїх дітей. Знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Співачка вирішила показати, як проводить вільний час з дітьми – сином Леоном і дочкою Лаурою.
Скріншот поста (instagram.com/babaslavka)
"Зніми окуляри" - підписала фото Слава.
Фото: Слава Камінська з дітьми (instagram.com/babaslavka)
"Той випадок, коли вихідний. Я шалено сумую, коли на роботі. Тато відпочиває, а Мама вдома. Папа, ми тебе чекаємо", – підписала Слава наступне фото.
Фото: Слава Камінська з дітьми (instagram.com/babaslavka)
А на цьому фото співачка показала, як вона з дітьми чекає морозиво біля кіоску. Камінська вирішила своїм тілом замінити малюкам лавку.
Фото: Слава Камінська з дітьми (instagram.com/babaslavka)
Користувачів соцмережі розчулили такі "мімімішні" фото.
Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)
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