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Марина Ярославська дала інтерв'ю для сайту українського fashion-бренду

STYLERЗірки        06.06.2018 - 08:57
Фото: Марина Ярославська (instagram.com/sv_marinka/?hl=ru)
Фото: Марина Ярославська (instagram.com/sv_marinka/?hl=ru)

Зміст бесіди вона описала так: "Планували поговорити про моду, а вийшло про все"

Дружина українського бізнесмена Олександра Ярославського — Марина – підтримала один з українських fashion-брендів #LOVEfp. Своїм інтерв'ю для його сайту Марина Ярославська поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Зміст бесіди вона описала так: "Планували поговорити про моду, а вийшло про все".

"Спідницю #LOVE, я думаю, можна надіти куди завгодно. І на побачення, і в університет, і просто для прогулянки в парку. Вона дуже зручна і потрібна скрізь. Блузу можна одягати на будь-яку зустріч або в ресторан, а топ, який одягається окремо під блузу, можна носити як самостійний предмет одягу в парк або в жаркий день з чим завгодно. Але особисто мені найбільше сподобалося плаття, на моє фото в ньому я отримала багато позитивних відгуків в Instagram. Зручний матеріал, красивий колір. В такому і на бенкет, і в світ", - так Марина Ярославська розповіла про свої враження від знайомства з брендом.

Крім того, Марина Ярославська розповіла про те, як вони з Олександром Ярославським виховують своїх трьох спільних дітей.

"У нас заведено правило, що діти отримують подарунки тільки на свята (день народження або Новий рік), і коли у них є в школі якісь досягнення (вони приносять сертифікат або щось зробили краще всіх). Суворо? Так. Справедливо? Дуже. Строгість в даному випадку похідна від справедливості", — поділилася вона в інтерв'ю.

І окремо наголосила, що категорично проти використання дітьми соціальних мереж: "Інтернет – чудова і корисна річ для дорослих і зрілих людей. А для дітей там безліч ризиків, нерозумних спокус і погроз. Тому мої діти користуються Інтернетом у школі в освітніх цілях, і трохи вдома – з лімітом часу і під нашим контролем. Що стосується соціальних мереж, то в них я взагалі не бачу нічого корисного. Тому моя жорстка позиція – відтягнути момент, коли діти почнуть користуватися соцмережами, як можна далі".

А закінчилося інтерв'ю знову фешн-тематикою – рекомендаціями щодо речей must have в гардеробі сучасної дівчини.

"Все гранично просто, і сподіваюся геніально J Джинси, біла сорочка, костюм, білі кросівки, класичні човники. На мій погляд, це та точка відліку, з якої можна намалювати що завгодно, і без якого складно обійтися", - вважає Марина Ярославська.

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Теги: интервью, Зірки
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