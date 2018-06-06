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Интервью

Марина Ярославская дала интервью для сайта украинского fashion-бренда

STYLERЗвёзды        06.06.2018 - 08:57
Фото: Марина Ярославская (instagram.com/sv_marinka/?hl=ru)
Фото: Марина Ярославская (instagram.com/sv_marinka/?hl=ru)

Содержание беседы она описала так: "Планировали поговорить о моде, а получилось обо всем"

Жена украинского бизнесмена Александра Ярославского — Марина – поддержала один из украинских fashion-брендов #LOVEfp. Своим интервью для его сайта Марина Ярославская поделилась на своей странице в Instagram.

Содержание беседы она описала так: "Планировали поговорить о моде, а получилось обо всем".

"Юбку #LOVE, я думаю, можно надеть куда угодно. И на свидание, и в университет, и просто для прогулки в парке. Она очень удобная и будет уместна везде. Блузу можно надевать на любую встречу или в ресторан, а топ, который одевается отдельно под блузу, можно носить как самостоятельный предмет одежды в парк или в жаркий день с чем угодно. Но лично мне больше всего понравилось платье, на мое фото в нем я получила много положительных отзывов в Instagram. Удобный материал, красивый цвет. В таком и в пир, и в мир", - так Марина Ярославская рассказала о своих впечатлениях от знакомства с брендом.

Кроме того, Марина Ярославская рассказала о том, как они с Александром Ярославским воспитывают своих троих общих детей.

"У нас заведено правило, что дети получают подарки только на праздники (день рождения или Новый год), и когда у них есть в школе какие-нибудь достижения (они приносят сертификат или что-то сделали лучше всех). Строго? Да. Справедливо? Очень. Строгость в данном случае производная от справедливости", — поделилась она в интервью.

И отдельно подчеркнула, что категорически против использования детьми социальных сетей: "Интернет – прекрасная и полезная вещь для взрослых и зрелых людей. А для детей там множество рисков, неразумных соблазнов и угроз. Поэтому мои дети пользуются Интернетом в школе в образовательных целях, и немного дома – с лимитом по времени и под нашим контролем. Что касается социальных сетей, то в них я вообще не вижу ничего полезного. Поэтому моя жесткая позиция – оттянуть момент, когда дети начнут пользоваться соцсетями, как можно дальше".

А закончилось интервью снова фэшн-тематикой – рекомендациями относительно вещей must have в гардеробе современной девушки.

"Все предельно просто, и надеюсь гениально J Джинсы, белая рубашка, костюм, белые кроссовки, классические лодочки. На мой взгляд, это та точка отсчета, с которой можно нарисовать что угодно, и без которой сложно обойтись", - считает Марина Ярославская.

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Теги: интервью, звезды
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