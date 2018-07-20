Масова істерія: кліп Барських спровокував великий інтерес до майбутньої комедії "Секс і нічого особистого"

Макс Барських (фото: Олег Фенікс)

У самий розпал літа "співак року" підносить потрійний подарунок своїм шанувальникам, одночасно презентуючи новий сингл та кліп "Полураздета"

Нагадаємо, що трек Макса Барських "Полураздета" був написаний спеціально для першої української романтичної комедії про любов "Секс і нічого особистого", ставши його офіційним саундтреком. І незважаючи на те, що у прокат картина вийде в наступному році в День всіх закоханих, шанувальники артиста буквально сполохали мережа, заздалегідь визначившись з планами на 14 лютого 2019 року. Про що говорять сотні коментарів в Instagram артиста.

Макс Барських представив кліп на пісню "Полураздета"

Так, шанувальники співака поспішили відзначити, що його нова відеоробота – це буквально "секс". Багато підкреслили, що "закохалися" в композицію.

"Трек бомба, молодець", - пише marichkaprivet.

"Знову дуууже стильна робота. Мотив неймовірно чіпляє! Браво, Макс", - захоплюється vovagaidas.

"Справа не в пісні, справа в голосі. Хочеться слухати багато разів. Макс, як завжди, на висоті", - зазначає nataliiasolomon.

"Молодці, це супер хіт! Неймовірні емоції", - дякує twinkle_freedom.

"Макс, звичайно сподобалася пісня, не те слово... Твій неповторний стиль, просто супер!" – пише mi.la6299.

Скріншот коментарів: instagram.com/max_barskih

Макс Барських під час зйомок нового "гарячого" кліпу на пісню "Полураздета" (фото: Олег Фенікс)

Наголошується, що через 24 години кліп зібрав свої перші півтора мільйона переглядів, встановивши особистий рекорд артиста серед всіх попередніх відео робіт Барських. А трек "Полураздета" впевнено закріпився на першому місці в чартах iTunes Україна і Росія і потрапив в розділ "Краще за тиждень", ставши абсолютним фаворитом серед українського і російського слухача.

Цікаві факти про поцілунки