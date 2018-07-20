Массовая истерия: клип Барских спровоцировал большой интерес к будущей комедии "Секс и ничего личного"

Макс Барских (фото: Олег Феникс)

В самый разгар лета "певец года" преподносит тройной подарок своим поклонникам, презентуя одновременно новый сингл и клип "Полураздета"

Напомним, что трек Макса Барских "Полураздета" был написан специально для первой украинской романтической комедии о любви "Секс и ничего личного", став официальным его саундтреком. И несмотря на то, что в прокат картина выйдет в следующем году в День всех влюбленных, поклонники артиста буквально всполошили сеть, заранее определившись с планами на 14 февраля 2019 года. О чем говорят сотни комментариев в Instagram артиста.

Макс Барских представил клип на песню "Полураздета"

Так, поклонники певца поспешили отметить, что его новая видеоработа – это буквально "секс". Многие подчеркнули, что "влюбились" в композицию.

"Трек бомба, молодец", - пишет marichkaprivet.

"Снова оооочень стильная работа. Мотив невероятно цепляет! Браво, Макс", - восхищается vovagaidas.

"Дело не в песне, дело в голосе. Хочется слушать много раз. Макс, как всегда, на высоте", - отмечает nataliiasolomon.

"Молодцы, это супер хит! Невероятные эмоции", - благодарит twinkle_freedom.

"Макс, конечно понравилась песня, не то слово… Твой стиль неповторимый, просто супер!" – пишет mi.la6299.

Скриншот комментариев: instagram.com/max_barskih

Макс Барских во время съемок нового "горячего" клипа на песню "Полураздета" (фото: Олег Феникс)

Отмечается, что спустя всего 24 часа клип собрал свои первые полтора миллиона просмотров, установив личный рекорд артиста среди всех предыдущих видео работ Барских. А трек "Полураздета" уверенно закрепился на первом месте в чартах iTunes Украина и Россия и попал в раздел "Лучшее за неделю", став абсолютным фаворитом среди украинского и российского слушателя.

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