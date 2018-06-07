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У Меган Маркл з'явилася пишнотіла модель-двійник (фото)

STYLERЗірки        07.06.2018 - 15:30
Фото: Меган Маркл (instagram.com-meghan_markle)
Фото: Меган Маркл (instagram.com-meghan_markle)

Дівчина з Лос-Анджелеса дуже схожа на дружину принца Гаррі

36-річна актриса Меган Маркл, яка нещодавно вийшла заміж за принца Гаррі, не перестає привертати увагу світової преси. Так, нещодавно ЗМІ знайшли двійника Меган. Про це передає The Sun.

Двійником виявилася модель plus-size Еріка Лорен з Лос-Анджелеса. В мережі пишуть, що ця дівчина дуже схожа на дружину принца Гаррі.

Фото: принц Гаррі і Меган Маркл (instagram.com-kensingtonroyal)

Сама Еріка рада такій увазі і навіть публікує у своєму Instagram колажі, де порівнює себе з Меган.

Скріншот: instagram.com/theericalauren

"Я не можу заперечувати, що є деякі загальні риси. Я теж мулатка, як вона. Нещодавно побачила фотографію Меган в новинах, коли вона була молодшою: герцогиня виглядала так само, як і я в тому віці", – зазначила Еріка Лорен у коментарі виданню Metro.

Єдина відмінність у американок - фігура. Еріка володіє дуже пишними формами.

Фото: Еріка Лорен (instagram.com/theericalauren)

"Меган чудова, я відчуваю себе задоволеною. Це дуже смішно: коли я починала модельну кар'єру і пізніше, мені час від часу говорили, що я виглядаю як актриса серіалу "Форс-мажори" (серіал, в якому знімалася Маркл), - каже дівчина.

Раніше повідомлялося, що королева Єлизавета II зробила традиційний подарунок молодятам принцу Гаррі і Меган Маркл. Королева подарувала онукові і його обраниці котедж в Йорку. Він знаходиться на території маєтку Єлизавета II Сандрингем в Норфолку. Раніше цей будинок називали "Котеджем холостяка".

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Теги: Меган Маркл, Британская королевская семья, двойник
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