У Меган Маркл появилась пышнотелая модель-двойник (фото)

Девушка из Лос-Анджелеса очень похожа на супругу принца Гарри

36-летняя актриса Меган Маркл, которая недавно вышла замуж за принца Гарри, не перестает привлекать внимание мировой прессы. Так, недавно СМИ нашли двойника Меган. Об этом передает The Sun.

Двойником оказалась модель plus-size Эрика Лорен из Лос-Анджелеса. В сети пишут, что эта девушка очень похожа на супругу принца Гарри.

Фото: принц Гарри и Меган Маркл (instagram.com-kensingtonroyal)

Сама Эрика рада такому вниманию и даже публикует в своем Instagram коллажи, где сравнивает себя с Меган.

Скриншот: instagram.com/theericalauren

"Я не могу отрицать, что есть некоторые общие черты. Я тоже мулатка, как она. Недавно увидела фотографию Меган в новостях, когда она была моложе: герцогиня выглядела так же, как и я в том возрасте", – отметила Эрика Лорен в комментарии изданию Metro.

Единственное отличие у американок - фигура. Эрика владеет очень пышными формами.

Фото: Эрика Лорен (instagram.com/theericalauren)

"Меган великолепна, я чувствую себя польщенной. Это очень смешно: когда я начинала модельную карьеру и позже, мне время от времени говорили, что я выгляжу как актриса из сериала "Форс-мажоры" (сериал, в котором снималась Маркл), - говорит девушка.

Ранее сообщалось, что королева Елизавета II сделала традиционный подарок молодоженам принцу Гарри и Меган Маркл. Королева преподнесла внуку и его избраннице коттедж в Йорке. Он находится на территории поместья Елизавета II Сандрингем в Норфолке. Раньше этот дом называли "Коттеджем холостяка".

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