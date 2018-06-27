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"Мімі вже проситься на гастролі": Тимур Мірошниченко вперше показав новонароджену дочку (фото)

STYLERЗірки        27.06.2018 - 22:13
Фото: Тимур Мірошниченко (instagram.com/timur.miroshnychenko)
Фото: Тимур Мірошниченко (instagram.com/timur.miroshnychenko)

Телеведучий став батьком 18 червня

Відомий український телеведучий Тимур Мірошниченко і його дружина Інна Рудик вперше показали свою новонароджену дочку Мію. Знімками пара поділилася в Instagram.

Скріншот поста (instagram.com/timur.miroshnychenko)

Молоді батьки вирішили влаштувати милу фотосесію для крихти, яка з'явилася на світ 18 червня.

Скріншот поста (instagram.com/_inna_mi_)

Також пара опублікувала відео з виписки з пологового будинку.

Мама Мії - юрист Інна Рудик. Весілля Тимура і Інни відбулася 21 січня 2018 року в одному зі столичних ресторанів. А пропозиція руки і серця, провідний зробив своїй коханій в Барселоні, в день її народження.

 

 

Відео: Виписка з пологового будинку (instagram.com/timur.miroshnychenko)

Раніше Тимур Мірошниченко розповів про народження своєї доньки.

18 червня Тимур Мірошниченко, ведучий Євробачення 2017, став батьком. У нього народилася дочка Мія. І Тимур разом зі своєю дружиною Інною Рудик брали участь в партнерських пологах. Артист зізнався, що свідомість під час пологів він не втрачав і нічого страшного в процесі пологів не побачив.

"Лікарі в пологовому будинку робили все, щоб то чого мені не потрібно було бачити, я не бачив. Тобто я нічого страшного не побачив. Більш того, мені в пологовому будинку сказали, що це стереотип, коли чоловіки падають в обморок, і за всю історію саме того пологового будинку лише 18 чоловіків втратили свідомість", - повідомив Тимур.

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