"Сознание не терял": Тимур Мирошниченко рассказал о рождении своей дочери

Ведущий участвовал в партнерских родах

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал о том, как он участвовал в рождении своей дочери Мии. О том, как происходили роды Мирошниченко рассказал в интервью Катерине Осадчей для программы "Светская жизнь".

18 июня Тимур Мирошниченко, ведущий Евровидение 2017, стал отцом. У него родилась дочка Мия. И Тимур вместе со своей женой Инной Рудик участвовали в партнерских родах.

Артист признался, что сознание во время родов он не терял и ничего страшного в процессе родов не увидел.

"Врачи в роддоме делали все, чтобы то чего мне не нужно было видеть, я не видел. То есть я ничего страшного не увидел. Более того, мне в роддоме сказали, что это стереотип, когда мужчины падают в обморок, и за всю историю именно того роддома только 18 мужчин потеряли сознание", - сообщил Тимур.

Кроме того, Тимур сообщил, что пуповину малышке он не стал перерезать самостоятельно и доверил эту миссию врачам.

"Я не резал пуповину, мне предлагали, но все же я считаю, что каждый должен делать свою работу. Я же не прошу за них комментировать Евровидение, - пошутил ведущий.

Видео: Тимур Мирошниченко ("Светская жизнь")

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