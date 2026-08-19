Ідеальний без замісу: швидкий рецепт домашнього хліба зі скоринкою, як із печі

Якщо хочеться домашнього хліба, але немає бажання довго вимішувати тісто , цей рецепт стане чудовим варіантом. Потрібно лише змішати інгредієнти, дати тісту добре підійти та правильно його випекти.

Підготовка інгредієнтів

Домашній хліб зовсім не обов'язково готувати за складним рецептом із тривалим вимішуванням тіста. Тут усе значно простіше: достатньо змішати кілька доступних інгредієнтів, дати тісту добре підійти та правильно випекти його в духовці. У результаті отримаєте ароматну буханку з рум’яною хрусткою скоринкою та м'яким м'якушем.

Що знадобиться для приготування:

500 г просіяного пшеничного борошна;

340 г теплої води;

9 г дріжджів;

9 г цукру;

8 г солі;

трохи олії для форми.

Спосіб приготування

Спочатку у великій мисці з'єднайте просіяне борошно, сіль і цукор. Додайте теплу воду та дріжджі, після чого перемішайте все до однорідного тіста.

Накрийте миску та залиште тісто приблизно на годину в теплому місці.

Після цього тісто потрібно акуратно скласти кілька разів, формуючи щільнішу заготовку. Перекладіть її у форму, попередньо змащену невеликою кількістю олії.

Залиште майбутній хліб ще приблизно на 1,5 години у теплому місці, щоб тісто добре підійшло.

Коли заготовка збільшиться в об'ємі, накрийте форму фольгою та поставте у розігріту до 240 градусів духовку. Випікайте 30 хвилин.

Потім зніміть фольгу, зменште температуру до 200 градусів і допікайте хліб ще близько 10 хвилин. За цей час скоринка підрум'яниться та стане апетитно хрусткою.

Готовий хліб дістаньте з духовки, дайте йому трохи охолонути - і можна подавати до столу.

Смачного!