Идеален без замеса: быстрый рецепт домашнего хлеба с корочкой, как из печи

Если хочется домашнего хлеба, но нет желания долго вымешивать тесто, этот рецепт станет отличным вариантом. Нужно только смешать ингредиенты, дать хорошо подойти тесту и правильно его выпечь.
Styler рассказывает, как приготовить ароматный домашний хлеб без сложного затворения.
Подготовка ингредиентов
Домашний хлеб совсем не обязательно готовить по сложному рецепту с продолжительным вымешиванием теста. Здесь все проще: достаточно смешать несколько доступных ингредиентов, дать тесту хорошо подойти и правильно выпечь его в духовке. В результате получите ароматную буханку с румяной хрустящей корочкой и мягкой мякотью.
Что понадобится для приготовления:
- 500 г просеянной пшеничной муки;
- 340 г теплой воды;
- 9 г дрожжей;
- 9 г сахара;
- 8 г соли;
- немного масла для формы.
Способ приготовления
Сначала в большой миске соедините просеянную муку, соль и сахар. Добавьте теплую воду и дрожжи, затем перемешайте все до однородного теста.
Накройте миску и оставьте тесто примерно на час в теплом месте.
После этого тесто нужно аккуратно сложить несколько раз, формируя более плотную заготовку. Переведите ее в форму, предварительно смазанную небольшим количеством масла.
Оставьте будущий хлеб еще примерно на 1,5 часа в теплом месте, чтобы тесто хорошо подошло.
Когда заготовка увеличится в объеме, накройте форму фольгой и поставьте в разогретую духовку до 240 градусов. Выпекайте 30 минут.
Затем снимите фольгу, убавьте температуру до 200 градусов и допекайте хлеб еще около 10 минут. За это время корочка подрумянится и станет аппетитно хрустящей.
Готовый хлеб достаньте из духовки, дайте ему немного остыть - и можно подавать на стол.
Приятного аппетита!
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