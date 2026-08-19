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Тренди 19 серпня 2026 · 19:23

Коли літа було замало: топ нових сонячних фільмів для осінніх вечорів

Ці стрічки наповнені романтикою, морем, подорожами та літнім настроєм
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Коли літа було замало: топ нових сонячних фільмів для осінніх вечорів

Сонячні фільми про кохання - добірка стрічок для перегляду восени (колаж: Styler)

Осінь не обов'язково має починатися з важких драм і похмурих історій. Іноді достатньо ввімкнути фільм із яскравими пейзажами, відправитися разом із героями на курорт або просто провести пару годин у світі, де попереду ще ціле літо.

Styler зібрав добірку сонячного кіно останніх п'яти років - від романтичних комедій до зворушливих історій дорослішання.

"Зависнути в Палм-Спрінгс" (2020)

Почати цю добірку варто з фільму, який буквально застряг у нескінченному літі.

Найлз приїздить на весілля до Палм-Спрінгс, де знайомиться із сестрою нареченої Сарою. Після дивної події вони опиняються в часовій петлі й знову та знову проживають один і той самий день.

На тлі каліфорнійського сонця герої гуляють, відпочивають біля басейну, потрапляють у кумедні ситуації та поступово починають бачити одне в одному щось більше. За легкою комедією тут ховається історія про те, що навіть нескінченне повторення одного дня може змінити людину.

"Квиток до раю" (2022)

Цей фільм - майже готова путівка на Балі. Джордж Клуні та Джулія Робертс грають колишнє подружжя Девіда і Джорджію, яке змушене знову зустрітися через доньку.

Дівчина вирішує вийти заміж за хлопця, з яким познайомилася під час відпочинку на Балі, а батьки вирушають на острів, щоб спробувати зупинити весілля.

Але тропічний відпочинок, море, місцеві традиції та вимушене перебування разом поступово змушують героїв переосмислити власні стосунки. Тож це не лише романтична комедія, а й історія про другий шанс.

У головних ролях: Джордж Клуні, Джулія Робертс і Кейтлін Девер.

"Крок у доросле життя" (2022)

Тут сонячний настрій поєднується з трохи більш спокійною та камерною історією.

22-річний Ендрю після закінчення коледжу не дуже розуміє, чого хоче від життя. Він починає працювати ведучим на вечірках і знайомиться з Доміно - 32-річною мамою, яка виховує доньку.

Між ними виникає особливий зв'язок, але різниця у віці, життєві обставини та інші стосунки не дозволяють цій історії бути простою романтичною казкою.

Фільм добре підійде для тихого вечора, коли хочеться не гучної комедії, а теплої історії про людей, які намагаються зрозуміти себе та одне одного.

"Ти тут, Боже? Це я, Маргарет" (2023)

Це кіно трохи відрізняється від інших у добірці, адже тут немає курортного роману чи тропічної відпустки. Натомість є сонячна атмосфера американського передмістя та історія дорослішання дівчинки, яка намагається розібратися у дружбі, сім'ї та власних змінах.

Фільм заснований на однойменному романі Джуді Блум і переносить на екран історію Маргарет - дівчинки, яка разом із мамою переїжджає з Нью-Йорка до передмістя Нью-Джерсі. Там на неї чекають нова школа, нові подруги та перші переживання, пов'язані з дорослішанням.

Це легке й тепле кіно про той особливий період, коли літо ще здається нескінченним, а доросле життя - чимось дуже далеким.

"Люблю тебе ненавидіти" (2023)

Якщо від сонячного кіно хочеться саме романтичної комедії - цей варіант майже ідеальний. Беа та Бен знайомляться випадково й одразу знаходять спільну мову, але після невдалого ранку їхня симпатія перетворюється на взаємну неприязнь.

Через деякий час вони знову зустрічаються - цього разу на весіллі в Австралії. Щоб уникнути незручностей і задовольнити очікування родичів, герої вирішують удавати закохану пару. Звісно, перебування разом серед австралійських пейзажів поступово ускладнює їхню гру.

"Послухай мене: Наше літо" (2024)

Завершує добірку корейська романтична драма, яка особливо сподобається шанувальникам неспішних історій про перше кохання. Головний герой Йон-джун після закінчення навчання ще не знає, чим хоче займатися, тому починає працювати кур'єром у сімейному бізнесі. Під час одного з доставлень він знайомиться з Йо-рим і закохується в неї.

Дівчина спілкується жестами, а Йон-джун намагається навчитися краще розуміти її світ. Їхні стосунки розвиваються поступово, через погляди, жести та маленькі прояви уваги.

Це саме той варіант для вечора, коли хочеться тихого, красивого й дуже теплого кіно.

Нагадаємо, як раніше ми поділилися цікавою добіркою воєнних стрічок, які здатні змінити світогляд чи не кожного, хто їх перегляне.

Теги: Актори Фільми
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