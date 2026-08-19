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Тренди 19 серпня 2026 · 17:19

Новий вірусний тренд зумерів: речі, які молодь шукає на барахолках і вважає кращими за нові

Чому покоління зумерів масово скуповує антикваріат та старі меблі
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Новий вірусний тренд зумерів: речі, які молодь шукає на барахолках і вважає кращими за нові

Які речі вважає модними покоління зумерів (фото згенероване ШІ)

Якщо ви вважали, що антикварні крамниці та блошині ринки цікавлять лише старше покоління або завзятих колекціонерів, час переглянути свої погляди. Нове масштабне дослідження показало, що саме молодь віком від 18 до 29 років зараз стимулює справжній бум на ринку антикваріату та колекційних речей.

Про те, які речі обирає молодь, розповідає Styler з посиланням на Daily Express.

Чому молодь обирає ретро?

Згідно з опитуванням, вісім із десяти молодих людей віддають перевагу вінтажному стилю. Понад 63% зумерів дедалі частіше обирають вживані меблі, ретро-декор та класичні елементи гардероба замість сучасних альтернатив.

Головним рушієм цього тренду стали соціальні мережі, вони надихнули на вінтажні покупки 83% опитаних. Проте естетика не єдина причина:

  • Унікальність та душа: 75% молоді впевнені, що старі речі мають набагато більше характеру та індивідуальності, ніж сучасні товари масового виробництва.
  • Екологічність: 40% молодих покупців розглядають антикваріат як стильний спосіб підтримати свідоме споживання та зменшити кількість відходів.
  • Вплив родини: У середньому інтерес до таких речей прокидається у віці 18 років, причому 22% зумерів зізнаються, що на їхній смак вплинули бабусі й дідусі.

Де шукають скарби та скільки готові витрачати

Третина молодих людей (32%) вирушає на полювання за вінтажем щотижня. Найчастіше вони купують предмети домашнього декору, картини, принти та дрібні колекційні речі.

Улюблені місця для шопінгу:

  • спеціалізовані антикварні крамниці (38%);
  • барахолки та розпродажі з багажників (25%);
  • живі аукціони (10%).

У середньому представник покоління зумерів готовий витратити на антикварний предмет меблів або колекційну річ близько £244 (понад 13 000 грн). При цьому 39% молоді ставляться до цього як до приємного хобі, тоді як 40% вважають купівлю вінтажу повноцінною фінансовою інвестицією.

Магія речей з історією

Опитування було проведене з нагоди виходу шоу Little Shop of Antiques, ведучий якого, актор і колекціонер Джонні Вегас, чудово пояснює цей феномен:

"Молодь розуміє, що антикваріат приносить у дім те, чого не купиш на звичайній полиці магазину - майстерність та власну історію. Вам не потрібно бути експертом чи мати глибокі кишені. Якщо річ змушує вас посміхнутися і відчувається "вашою", це вже достатня причина дати їй друге життя".

Раніше Styler розповідав, які речі з бабусиної скрині зараз модні у молоді,

Теги: Тренди
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