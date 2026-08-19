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Тренды 19 августа 2026 · 17:19

Новый вирусный тренд зуммеров: вещи, которые молодежь ищет на барахолках и считает лучше новых

Почему поколение зуммеров массово скупает антиквариат и старую мебель
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Новый вирусный тренд зуммеров: вещи, которые молодежь ищет на барахолках и считает лучше новых

Какие вещи считает модными поколения зуммеров (фото згенероване ШІ)

Если вы считали, что антикварные магазины и блошиные рынки интересуют только старшее поколение или упорных коллекционеров, пора пересмотреть свои взгляды. Новое масштабное исследование показало, что именно молодежь от 18 до 29 лет сейчас стимулирует настоящий бум на рынке антиквариата и коллекционных вещей.

О том, какие вещи выбирает молодежь, рассказывает Styler со ссылкой на Daily Express.

Почему молодежь выбирает ретро?

Согласно опросу, восемь из десяти молодых людей предпочитают винтажный стиль. Более 63% зуммеров все чаще выбирают подержанную мебель, ретро-декор и классические элементы гардероба вместо современных альтернатив.

Главным двигателем этого тренда стали социальные сети, они вдохновили на винтажные покупки 83% опрошенных. Однако эстетика не единственная причина:

  • Уникальность и душа: 75% молодежи уверены, что старые вещи носят гораздо больше характера и индивидуальности, чем современные товары массового производства.
  • Экологичность: 40% молодых покупателей рассматривают антиквариат как стильный способ поддержать сознательное потребление и уменьшить количество отходов.
  • Влияние семьи: В среднем интерес к таким вещам просыпается в возрасте 18 лет, причем 22% зуммеров признаются, что на их вкус повлияли бабушки и дедушки.

Где ищут сокровища и сколько готовы тратить

Треть молодых людей (32%) отправляются на охоту за винтажем еженедельно. Чаще всего они покупают предметы домашнего декора, картины, принты и коллекционные мелкие вещи.

Любимые места для шопинга:

  • специализированные антикварные магазины (38%);
  • барахолки и распродажи из багажников (25%);
  • Живые аукционы (10%).

В среднем представитель поколения зуммеров готов потратить на антикварный предмет мебели или коллекционную вещь около £244 (более 13 000 грн). При этом 39% молодежи относятся к этому как приятному хобби, тогда как 40% считают покупку винтажа полноценной финансовой инвестицией.

Магия вещей с историей

Опрос был проведен по случаю выхода шоу Little Shop of Antiques, ведущий которого актер и коллекционер Джонни Вегас прекрасно объясняет этот феномен:

"Молодежь понимает, что антиквариат приносит в дом то, чего не купишь на обычной полке магазина - мастерство и собственную историю. Вам не нужно быть экспертом или иметь глубокие карманы. Если вещь заставляет вас улыбнуться и чувствуется "вашей", это уже достаточная причина дать ей вторую жизнь".

Ранее Styler рассказывал, какие вещи из бабушкиного сундука сейчас модны у молодежи,

Теги: Тренды
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