Знайди 5 відмінностей за 30 секунд: діти впораються швидше за дорослих і ось чому

Цікавий тест на логіку можу розповісти про людину більше, аніж складна перевірка на IQ. І дуже цікаво те, що зазвичай дорослі програють дітям, які дуже швидко розгадають подібні головоломки.

Став таймер і проходь тест від Styler. Відповіді вже чекають внизу.

Чому діти швидше шукають відмінності та що це означає для дорослих

Дитячий мозок перебуває в режимі постійного навчання, він не має готових шаблонів і тому змушений дивитись на кожну деталь. Дорослий мозок навпаки - досвідчений і навіть трохи ледачий. Він розпізнає знайомий об'єкт і перестає його аналізувати. Саме тому ми пропускаємо те, що очевидне для дитини.

Але є і хороша новина. Такі тести буквально змушують мозок знову навчитись дивитись уважно. Нейропсихологи називають це тренуванням вибіркової уваги - здатності помічати важливе серед великої кількості інформації. Саме вона допомагає водіям вчасно реагувати на дорозі, а лікарям не пропускати симптоми.

Регулярне виконання таких завдань справді змінює швидкість обробки інформації, з часом дорослі починають помічати деталі так само швидко, як і діти. Просто треба практикуватись.

Знайди 5 відмінностей

Дві майже однакові дитячі кімнати. Зірочки іграшки олівці бантики - все начебто на місці. Але 5 деталей відрізняються. Роздивись уважно і не поспішай, очевидне тут зазвичай оманливе.

Тест на логіку (зображення згенеровано ШІ)

Перевіряй відповіді

Дай собі ще кілька секунд. Остання відмінність завжди знаходиться саме тоді, коли вже майже здався.

1. На мобілі під стелею зникла одна зірочка

2. На столику зник один олівець

3. З кошика біля ліжка зникла одна іграшка

4. На килимку зникла одна зірочка

5. На фіранці зник один бантик

Про що говорить твій результат

5 з 5 - ти довів, що дорослий мозок теж може швидко шукати відмінності. Знайти навіть бантик на фіранці і зірочку на килимку це вже не просто уважність, а справжня концентрація.

3-4 з 5 - добре. Найчастіше вислизає саме олівець або зірочка на килимку, вони губляться серед деталей і мозок перестає їх рахувати.

1-2 з 5 - запитай дитину поруч. Є великий шанс, що вона вже знайшла всі 5 поки ти читав цей рядок.

0 з 5 - поглянь на картинку ще раз. Знайди кожну відмінність самостійно, це набагато цікавіше, аніж просто читати список.

Збігся результат? Спробуй пройти разом з дитиною і порівняйте відповіді!