"Мими уже просится на гастроли": Тимур Мирошниченко впервые показал новорожденную дочь (фото)

Телеведущий стал отцом 18 июня

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна Рудик впервые показали свою новорожденную дочь Мию. Снимками пара поделилась в Instagram.

Скриншот поста (instagram.com/timur.miroshnychenko)

Молодые родители решили устроить милую фотосессию для крошки, которая появилась на свет 18 июня.

Скриншот поста (instagram.com/_inna_mi_)

Также пара опубликовала видео с выписки из роддома.

Мама Мии – юрист Инна Рудик. Свадьба Тимура и Инны состоялась 21 января 2018 года в одном из столичных ресторанов. А предложение руки и сердца, ведущий сделал своей возлюбленной в Барселоне, в день ее рождения.

Допис, поширений Timur Miroshnychenko (@timur.miroshnychenko) 26 Чер 2018 р. о 9:45 PDT

Видео: Выписка из роддома (instagram.com/timur.miroshnychenko)

Ранее Тимур Мирошниченко рассказал о рождении своей дочери.

18 июня Тимур Мирошниченко, ведущий Евровидение 2017, стал отцом. У него родилась дочка Мия. И Тимур вместе со своей женой Инной Рудик участвовали в партнерских родах. Артист признался, что сознание во время родов он не терял и ничего страшного в процессе родов не увидел.

"Врачи в роддоме делали все, чтобы то чего мне не нужно было видеть, я не видел. То есть я ничего страшного не увидел. Более того, мне в роддоме сказали, что это стереотип, когда мужчины падают в обморок, и за всю историю именно того роддома только 18 мужчин потеряли сознание", - сообщил Тимур.

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