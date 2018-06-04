Мінімалізм та етно-мотиви: KAZKA представила у Києві дебютний альбом (фото)

У перший день літа група KAZKA дала великий сольний концерт

Група KAZKA представила наживо свій дебютний лонгплей KARMA.

Офіційний реліз платівки у мережі відбувся 27 квітня, а вже через місяць KAZKA зібрала повний зал на одному з головних майданчиків столиці, щоб ближче познайомитися з шанувальниками своєї творчості.

Розпалювати натовп не довелося – динамічна "Карма" з перших нот розкачала заповнений Atlas. Група миттєво захопила публіку у свої мережі і вже не відпускала протягом всього виступу.

Фото: Андрій Максимов/прес-служба

А далі – все як в улюблених книжках – ти з нетерпінням чекаєш, що ж станеться з героями цієї історії в наступну хвилину. А далі відбулися справжні "Дива", запальні "Танці" та відверті зізнання під акомпанемент "Мовчати".

На цей раз KAZKA з'явилися в особливому складі разом з солісткою Олександрою, клавішником Микитою і майстер духових інструментів Дімою, на сцені запалювали віртуозний барабанщик Євген Костіц і тріо улюбленець публіки – хористок Дарини, Ярини та Василини. Деякі треки з альбому дівчата доповнили живим народним хоровим співом.

Фото: Микита Гончарук/прес-служба

Також серед несподіванок вечора – дует солістки KAZKA з фронтменом групи Mountain Breeze Олександром Беляком, який зворушив глядачів ніжним камерним виконанням відомих англомовних хітів.

Змінювалися емоції, настрої і навіть близько десяти сопілок, незмінним залишалося одне – музика. Точне поєднання сучасних етно-мотивів і чуттєвих текстів з зворушливим вокалом KAZKA дозволило цілком оголити закохану дівочу душу.

На концерті група анонсувала початок всеукраїнського туру КАРМАТУР. Вже цієї осені десятки українських міст стануть частиною захоплюючої історії і зможуть наживо відчути всю магію KAZKA.

Відео: KAZKA — ПЛАКАЛА (YouTube/KAZKA)

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