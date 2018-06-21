Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Багатодітна мати: Ольга Цибульська заінтригувала прихильників незвичайним фото

STYLERЗірки        21.06.2018 - 21:58
Фото: Ольга Цибульська (instagram.com/cybulskaya)
Фото: Ольга Цибульська (instagram.com/cybulskaya)

Знімок опублікований в Instagram

Знаменита українська співачка і телеведуча Ольга Цибульська заінтригувала своїх шанувальників незвичайною фотографією, яку опублікувала у своєму Instagram.

Популярна українська співачка Ольга Цибульська опублікувала фото, на якому вона зображена в оточенні чотирьох немовлят.

Артистка сидить в імпровізованому гнізді, на руках у неї сидить один малюк і ще троє сидять поруч в піску.

"Головне у вихованні дитини - це любов. Коли ти любиш, то тоді робиш все правильно. Є велика кількість книг про те, як виховувати дітей, але мені здається, що у кожної мами і тата має бути свій власний рецепт, тому що кожна дитина неповторна. Я використовую метод, який радила мені моя мама: хлопця треба любити, переконувати, що він найсильніший, найрозумніший, і розвивати почуття гумору", - так співачка підписала фотографію.

Скріншот поста (instagram.com/cybulskaya)

Шанувальники Цибульської здивовані, так як у Ольги лише одна дитина. У неї є син Нестор, якому в січні виповнилося три роки.

На жаль, артистка не повідомила в чому задум фотографії – цікава фотосесія або кадр з нового відеокліпу

До речі, відома українська співачка стала мамою.

Відома українська співачка Юлія Думанська народила первістка. Про це стало відомо з поста на сторінці в Facebook Юлії Думанської, який опублікував її чоловік Григорій Козловський.

Що ви не знали про найяскравішу блондинцку з ВІА Гри

"Феєрично красиво": Астаф'єва вразила шанувальників спокусливою фігурою Відома українська співачка стала мамою
Теги: фото, співачка, діти
Під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, яку хвилею змило в море
"Ура! Слава!" Український нардеп зрадів перемозі збірної Росії
"Я тримаюся": Сенцов написав листа російському кінокритику
Це хвороба? Супрун розвінчала міф про гомосексуальність
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся