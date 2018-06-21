Багатодітна мати: Ольга Цибульська заінтригувала прихильників незвичайним фото

Знімок опублікований в Instagram

Знаменита українська співачка і телеведуча Ольга Цибульська заінтригувала своїх шанувальників незвичайною фотографією, яку опублікувала у своєму Instagram.

Популярна українська співачка Ольга Цибульська опублікувала фото, на якому вона зображена в оточенні чотирьох немовлят.

Артистка сидить в імпровізованому гнізді, на руках у неї сидить один малюк і ще троє сидять поруч в піску.

"Головне у вихованні дитини - це любов. Коли ти любиш, то тоді робиш все правильно. Є велика кількість книг про те, як виховувати дітей, але мені здається, що у кожної мами і тата має бути свій власний рецепт, тому що кожна дитина неповторна. Я використовую метод, який радила мені моя мама: хлопця треба любити, переконувати, що він найсильніший, найрозумніший, і розвивати почуття гумору", - так співачка підписала фотографію.

Скріншот поста (instagram.com/cybulskaya)

Шанувальники Цибульської здивовані, так як у Ольги лише одна дитина. У неї є син Нестор, якому в січні виповнилося три роки.

На жаль, артистка не повідомила в чому задум фотографії – цікава фотосесія або кадр з нового відеокліпу

До речі, відома українська співачка стала мамою.

Відома українська співачка Юлія Думанська народила первістка. Про це стало відомо з поста на сторінці в Facebook Юлії Думанської, який опублікував її чоловік Григорій Козловський.

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