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"Моделі Victoria's Secret": дочка Брежнєвої похизувалася сімейним фото в купальниках

STYLERЗірки        28.06.2018 - 17:34
Фото: Віра Брежнєва і Соня Кіперман (instagram.com/ververa)
Фото: Віра Брежнєва і Соня Кіперман (instagram.com/ververa)

Співачка і дочка вразили шанувальників

Старша дочка відомої української співачки Віри Брежнєвої – 17-річна Соня Кіперман порадувала шанувальників спільним фото з матір'ю в купальниках. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

На фото 36-річна співачка в світло-бежевому купальнику, а її дочка Соня – в чорному.

Фото: Віра Брежнєва і Соня Кіперман (instagram.com/kiperman.s)

Варто відзначити, що на знімку у Віри Брежнєвої було помічене татуювання в інтимній зоні.

Знімок прокоментували користувачі мережі:

"Обожнюю вас, моделі Victoria's Secret!".

"Богині, це звичайно сильно".

"Клас! Вірочка така спортивна".

"Неймовірні красуні!".

"А ніжки просто вау".

"Віра, яка у Вас татушка цікава".

"Спочатку подумала, що гола... здалося".

"Як подружки".

Скріншот комментриев (instagram.com/kiperman.s)

Раніше Віра Брежнєва поділилася рідкісним сімейним фото.

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Теги: Віра Брежнєва
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