"Моделі Victoria's Secret": дочка Брежнєвої похизувалася сімейним фото в купальниках

Співачка і дочка вразили шанувальників
Старша дочка відомої української співачки Віри Брежнєвої – 17-річна Соня Кіперман порадувала шанувальників спільним фото з матір'ю в купальниках. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
На фото 36-річна співачка в світло-бежевому купальнику, а її дочка Соня – в чорному.
Фото: Віра Брежнєва і Соня Кіперман (instagram.com/kiperman.s)
Варто відзначити, що на знімку у Віри Брежнєвої було помічене татуювання в інтимній зоні.
Знімок прокоментували користувачі мережі:
"Обожнюю вас, моделі Victoria's Secret!".
"Богині, це звичайно сильно".
"Клас! Вірочка така спортивна".
"Неймовірні красуні!".
"А ніжки просто вау".
"Віра, яка у Вас татушка цікава".
"Спочатку подумала, що гола... здалося".
"Як подружки".
Скріншот комментриев (instagram.com/kiperman.s)
Раніше Віра Брежнєва поділилася рідкісним сімейним фото.
Що ви не знали про найяскравішу блондинку з ВІА Гри (відео: STYLER.rbc.ua)