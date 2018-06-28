"Модели Victoria's Secret": дочь Брежневой похвасталась семейным фото в купальниках

Певица и дочь поразили поклонников

Старшая дочь известной украинской певицы Веры Брежневой – 17-летняя Соня Киперман порадовала поклонников совместным фото с матерью в купальниках. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

На фото 36-летняя певица в светло-бежевом купальнике, а ее дочь Соня – в черном.

Фото: Вера Брежнева и Соня Киперман (instagram.com/kiperman.s)

Стоит отметить, что на снимке у Веры Брежневой была замечена татуировка в интимной зоне.

Снимок прокомментировали пользователи сети:

"Обожаю вас, модели Victoria's Secret!".

"Богини, это сильно конечно".

"Класс! Верочка такая спортивная".

"Невероятные красотки!".

"А ножки просто вау".

"Вера, какая у Вас татушка интересная".

"Сначала подумала, что голая... показалось".

"Как подружки".

Скриншот комментриев (instagram.com/kiperman.s)

Ранее Вера Брежнева поделилась редким семейным фото.

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