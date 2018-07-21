"Можу переглянути кілька разів": Єфросиніна озвучила топ улюблених фільмів (відео)

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча зізналася, що склала список насилу

Популярна українська телеведуча і акторка Маша Єфросиніна розповіла підписникам, які фільми вважає найкращими, і яка готова переглядати по кілька разів. Відповідне відео вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Я настільки в муках становила #мояПятерочка про п'ять моїх улюблених фільмів (ну тому що їх більше, ніж п'ять), що навіть примудрилася наплутати сюжет в одній з рекомендацій! Але, чесно сказати, я дивлюся кіно в моменті – захоплююся (або навпаки) і залишаю собі тільки враження, а не подробиці сценарію. Тому що потім віддаюся новим і новим стрічкам", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (instagram.com/mashaefrosinina)

Більш того, Єфросиніна зізналася, що деякі з них готова переглядати по кілька разів.

"Однак, ті фільми, що ви почуєте у моєму новому відео – одні з небагатьох, які я можу переглянути кілька разів", - підкреслила вона.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 19 Лип 2018 р. о 11:25 PDT

Відео: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Так, серед найбільш улюблених фільмів телеведучої опинилися такі кінострічки: фільми Педро Альмодовара (усі), "Ігри розуму", "Щоденник Бріджит Джонс", "Невидимий гість" і "Пропозиція".

До речі, популярна українська телеведуча і шоувумен Маша Єфросиніна назвала п'ять речей, які вважає неприпустимими у зовнішньому вигляді дівчат. Так, першим з них телеведуча називає білизну з пуш-апом.

Не менш вульгарним, за словами Єфросиніної, є прозорий одяг. Також Єфросиніна виступила проти фейкових речей. За її словами, вони ще нікого не прикрашали.

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