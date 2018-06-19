"Молодильні яблука з'їла?": Пугачова здивувала шанувальників новим образом (фото)

Російська примадонна вразила вбранням
Відома радянська і російська співачка Алла Пугачова здивувала шанувальників новими фото. На своїй сторінці у соцмережі Instagram 69-літня естрадна виконавиця опублікувала знімок, на якому позує в картатій сорочці й коротких шортах.
"Ах, якщо... Сонце в небі — це дуже, дуже добре!" – написала співачка.
Фото: Алла Пугачова (instagram.com/alla_orfey)
Фото прокоментували чимало користувачів мережі:
"Невже це Алла Пугачова? Ви що, молодильні яблука з'їли?".
"Як дівчина, клас".
"Красуня".
"Виглядаєте років на 40".
"Алла Борисівна, ви даєте надію...сотням жінок".
"Кульбаба".
"Так тримати".
"Чудово виглядаєте".
"Прекрасно виглядаєте!".
Скріншот поста (instagram.com/alla_orfey)
Скріншот коментарів (instagram.com/alla_orfey)
Фото: Алла Пугачова на відпочинку з родиною (instagram.com/maxgalkinru)
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