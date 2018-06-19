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"Молодильные яблоки съела?": Пугачева удивила поклонников новым образом (фото)

STYLERЗвёзды        19.06.2018 - 14:51

Российская примадонна впечатлила нарядом

Известная советская и российская певица Алла Пугачева удивила поклонников новым фото. На своей странице в соцсети Instagram 69-летняя эстрадная исполнительница опубликовала снимок, на котором позирует в клетчатой рубашке и коротких шортах.

"Ах, если… Солнце в небе — это очень, очень хорошо!" – написала певица.

Фото: Алла Пугачева (instagram.com/alla_orfey)

Фото прокомментировали многие пользователи сети:

"Неужели это Алла Пугачева? Вы молодильные яблоки что ли съели?".

"Как девченка, класс".

"Красотка".

"Выглядите лет на 40".

"Алла Борисовна, вы даете надежду…сотням женщинам".

"Одуванчик".

"Так держать".

"Прекрасно выглядите".

"Потрясающе выглядите!".

Скриншот поста (instagram.com/alla_orfey)

Скриншот комментариев (instagram.com/alla_orfey)

 

Фото: Алла Пугачева на отдыхе с семьей (instagram.com/maxgalkinru)

Ранее сообщалось, что помолодевшая Пугачева покорила фанатов.

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Теги: Алла Пугачева
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