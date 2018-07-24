Молодий український співак випав з вікна: артист в реанімації

Виконавець госпіталізований в лікарню
Український артист Ярослав Глобін випав з балкона четвертого поверху в Одесі. Хлопець отримав численні травми і опинився в реанімації. Про трагедію розповіла подруга потерпілого Настя Кіяна на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
За інформацією друзів Ярослава, зараз він підключений до апарату штучної вентиляції легенів. У нього переламані ноги, ребра і таз. Стан музиканта оцінюється як стабільний, але тяжкий.
Фото: Ярослав Глобине (facebook.com/anastasyakiana)
"Друзі, дуже потрібна допомога. Мій друг впав з балкона четвертого поверху...всім зрозуміло, до яких наслідків це призвело. Yaroslav Globin переламаний. Знаходиться все ще в реанімації... Його сім'я дуже потребує матеріальної допомоги зараз. Навіть якщо ви або ваш друг скине 50-100 грн, це вже трохи полегшить ситуацію. Прошу по можливості допомогти і зробити репост. Давайте робити добрі справи та допомагати одне одному. Номер картки батька Ярослава: Приват: 5168742212145605 Глобине Сергій. Ярик, тримайся!" – написала подруга потерпілого.
Фото: Ярослав Глобине (facebook.com/Кузнецова_Алиша)
Як співак випав з вікна - поки невідомо.
Аліша Кузнєцова повідомила, що Ярослав іноді приходить до тями.
Скріншот поста (facebook.com/Кузнецова_Алиша)
Скріншот поста (facebook.com/anastasyakiana)
Відео: Глобине – "будь Ласка, не танцюйте" (YouTube/Globin)
Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі випав з вікна багатоповерхівки дворічний малюк. Дитина загинула. Хлопчик сперся на москітну сітку, яка не витримала його ваги.
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