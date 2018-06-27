Море, плаття, стадіон: Катя Осадча похвалилася результатом одеського відрядження

Нова поїздка телеведучої вийшла недовгою, але дуже продуктивною
Незмінна ведуча програми "Світське життя" Катя Осадча похвалилася своїм instagram-підписникам своєю недавньою поїздкою до Одеси. У "перлині біля моря" телеведуча пробула недовго, проте встигла зробити цілу серію яскравих фотографій.
Судячи з опублікованих іншими підписниками фото, Осадча вирушила до Одеси, щоб виступити там у ролі ведучої під час офіційного відкриття-презентації нової будівельної компанії. Однак робочу поїздку українській телеведучій вдалося розбавити відпочинком.
Так, Каті Осадчій все ж вдалося відвідати морське узбережжя. Телеведуча зробила на тлі Чорного моря "усміхнене" фото, на якому Осадча позує в легкому літньому платті в червоно-білу смужку.
"Because I'm happy" (з англ. – тому що я щаслива) – підписала знімок Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
А ось у рамках робочого візиту Осадча відвідала футбольний стадіон "Чорноморець" в Одесі, де і відбулася презентація компанії.
При цьому телеведуча з'явилася в яскравому вечірньому платті жовтого кольору.
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Підписники телеведучої поспішили відзначити, що їй надзвичайно личить цей колір, та й сама сукня – просто супер!
"Яскраво, соковито, красиво!" – пише barbuzovaulia.
"Катя, ти тут просто – бомба", - зазначає tanyakysil.
"Ви чудові!" – захоплюється irinazherdova.
Скріншот коментарів instagram.com/kosadcha
А ось в розділі "історії" в мережі instagram Катя Осадча опублікувала цілий альбом-калейдоскоп своєї короткої одеської подорожі: від фото з пілотом літака до зворотного шляху.
Скріншоти: instagram.com/kosadcha
До речі, у Каті Осадчої зараз почався дуже активний робочий період. Не так давно телеведуча вже показала, як провела робочий візит у Львові.
28 червня - День Конституції України. Нагадаємо про історію та значення свята (відео: STYLER.rbc.ua)