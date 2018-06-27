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Море, плаття, стадіон: Катя Осадча похвалилася результатом одеського відрядження

STYLERЗірки        27.06.2018 - 23:18
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Нова поїздка телеведучої вийшла недовгою, але дуже продуктивною

Незмінна ведуча програми "Світське життя" Катя Осадча похвалилася своїм instagram-підписникам своєю недавньою поїздкою до Одеси. У "перлині біля моря" телеведуча пробула недовго, проте встигла зробити цілу серію яскравих фотографій.

Судячи з опублікованих іншими підписниками фото, Осадча вирушила до Одеси, щоб виступити там у ролі ведучої під час офіційного відкриття-презентації нової будівельної компанії. Однак робочу поїздку українській телеведучій вдалося розбавити відпочинком.

Так, Каті Осадчій все ж вдалося відвідати морське узбережжя. Телеведуча зробила на тлі Чорного моря "усміхнене" фото, на якому Осадча позує в легкому літньому платті в червоно-білу смужку.

Катя Осадча в Одесі

"Because I'm happy" (з англ. – тому що я щаслива) – підписала знімок Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

А ось у рамках робочого візиту Осадча відвідала футбольний стадіон "Чорноморець" в Одесі, де і відбулася презентація компанії.

При цьому телеведуча з'явилася в яскравому вечірньому платті жовтого кольору.

Катя Осадча в жовтій сукні

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники телеведучої поспішили відзначити, що їй надзвичайно личить цей колір, та й сама сукня – просто супер!

"Яскраво, соковито, красиво!" – пише barbuzovaulia.

"Катя, ти тут просто – бомба", - зазначає tanyakysil.

"Ви чудові!" – захоплюється irinazherdova.

Скріншот коментарів instagram.com/kosadcha

А ось в розділі "історії" в мережі instagram Катя Осадча опублікувала цілий альбом-калейдоскоп своєї короткої одеської подорожі: від фото з пілотом літака до зворотного шляху.

 

Скріншоти: instagram.com/kosadcha

До речі, у Каті Осадчої зараз почався дуже активний робочий період. Не так давно телеведуча вже показала, як провела робочий візит у Львові.

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Теги: Катя Осадча
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