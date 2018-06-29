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"Мотиватор": Даша Астаф'єва вразила заняттями в спортзалі

STYLERЗірки        29.06.2018 - 10:53
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Співачка поділилася відео зі спортзалу

Популярна співачка Даша Астаф'єва опублікувала нові відео зі спортзалу на своїй сторінці в Instagram.

Зірка показала частину своїх виснажливих тренувань.

Відео: Даша Астаф'єва займається в спортзалі (instagram.com/da_astafieva)

"Бесіда з @krasyuk_fit: "Юра. У мене концерт. Давай не будемо!". "Давай, залишилося всього три підходи по мільйон разів... ", - підписала одну з публікацій співачка.

 

Відео: Даша Астаф'єва займається в спортзалі (instagram.com/da_astafieva)

Відео прокоментували багато шанувальники Даші.

"Даша, яка ти молодець! Ти мотиватор! Завдяки твоєму прикладу у мене сьогодні була перше тренування в залі", - написала одна з користувачів.

"Круто. Треба повторити", "Надихаєш", "Розумниця", "Молодець", - коментують фанати.

Скріншоти коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, Слава з "Неангелів" показала молодого чоловіка.

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Теги: Даша Астаф'єва, відео, спортзал
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