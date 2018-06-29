"Мотиватор": Даша Астаф'єва вразила заняттями в спортзалі

Співачка поділилася відео зі спортзалу
Популярна співачка Даша Астаф'єва опублікувала нові відео зі спортзалу на своїй сторінці в Instagram.
Зірка показала частину своїх виснажливих тренувань.
Відео: Даша Астаф'єва займається в спортзалі (instagram.com/da_astafieva)
"Бесіда з @krasyuk_fit: "Юра. У мене концерт. Давай не будемо!". "Давай, залишилося всього три підходи по мільйон разів... ", - підписала одну з публікацій співачка.
Відео: Даша Астаф'єва займається в спортзалі (instagram.com/da_astafieva)
Відео прокоментували багато шанувальники Даші.
"Даша, яка ти молодець! Ти мотиватор! Завдяки твоєму прикладу у мене сьогодні була перше тренування в залі", - написала одна з користувачів.
"Круто. Треба повторити", "Надихаєш", "Розумниця", "Молодець", - коментують фанати.
Скріншоти коментарів (instagram.com/da_astafieva)
Нагадаємо, Слава з "Неангелів" показала молодого чоловіка.
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