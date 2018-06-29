"Мотиватор": Даша Астафьева впечатлила занятиями в спортзале

Певица поделилась видео из спортзала
Популярная певица Даша Астафьева опубликовала новые видео со спортзала на своей странице в Instagram.
Звезда показала часть своих изматывающих тренировок.
Видео: Даша Астафьева занимается в спортзале (instagram.com/da_astafieva)
"Беседа с @krasyuk_fit: "Юра. У меня концерт. Давай не будем!". "Давай, осталось всего три подхода по миллион раз... ", - подписала одну из публикаций певица.
Видео: Даша Астафьева занимается в спортзале (instagram.com/da_astafieva)
Видео прокомментировали многие поклонники Даши.
"Даша, какая ты молодец! Ты мотиватор! Благодаря твоему примеру у меня сегодня была первая тренировка в зале", - написала один из пользователей.
"Круто. Надо повторить", "Вдохновляешь", "Умничка", "Молодец", - комментируют фанаты.
Скриншоты комментариев (instagram.com/da_astafieva)
Напомним, Слава из "НеАнгелов" показала молодого мужа.
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