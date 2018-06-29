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"Мотиватор": Даша Астафьева впечатлила занятиями в спортзале

STYLERЗвёзды        29.06.2018 - 10:53
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Певица поделилась видео из спортзала

Популярная певица Даша Астафьева опубликовала новые видео со спортзала на своей странице в Instagram.

Звезда показала часть своих изматывающих тренировок.

Видео: Даша Астафьева занимается в спортзале (instagram.com/da_astafieva)

"Беседа с @krasyuk_fit: "Юра. У меня концерт. Давай не будем!". "Давай, осталось всего три подхода по миллион раз... ", - подписала одну из публикаций певица.

 

Видео: Даша Астафьева занимается в спортзале (instagram.com/da_astafieva)

Видео прокомментировали многие поклонники Даши.

"Даша, какая ты молодец! Ты мотиватор! Благодаря твоему примеру у меня сегодня была первая тренировка в зале", - написала один из пользователей.

"Круто. Надо повторить", "Вдохновляешь", "Умничка", "Молодец", - комментируют фанаты.

Скриншоты комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Напомним, Слава из "НеАнгелов" показала молодого мужа.

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Теги: Даша Астафьева, видео, спортзал
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