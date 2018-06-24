"Мій будинок — це валіза": Регіна Тодоренко розповіла про причини депресій в подорожах

Регіна Тодоренко відвідала понад сто країн

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка не так давно стала працювати на російському телеканалі "П'ятниця" зізналася, що насправді відбувалося з нею в подорожах. Вона розповіла, що іноді її "накривали депресії" через те, що тривалий час не була вдома і не бачилася з друзями. Зворушливий пост про любов до подруг вона опублікувала в соціальній мережі Instagram.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

У підписі до фотографії дівчина написала, що дуже засмутилася через відсутність постійного місця проживання, а також дуже сумувала за друзям.

"У 18 років я переїхала з Одеси в Київ, у 23 кожні 3 дні змінювала геолокацію, усвідомлюючи, що мій будинок — це валіза. Деколи мене накривали депресії через відсутність постійного місця проживання. Я називаю себе "людина світу", "космополіт", "пілігрим" — звучить красиво, але це ніяк не компенсує відсутності старих добрих друзів поруч, адже як хочеться поділяти з ними всі емоції, які я переживаю)))", — написала Регіна про труднощі подорожей.

Вона також розповіла, що знайома з подругами більше 20 років і разом з ними ділить їх радості. Дівчина зізналася, що пишається своїми подругами і дорожить дружбою.

"Незважаючи на те що тіло постійно в подорожах, душею я вдома в Одесі!) І навіть зустрічаючись лише раз на рік або 2, все одно ми відчуваємо, що не розлучалися", — написала телеведуча.

"Загалом, я пишаюся своїми подругами, а вони пишаються мною. Я вірю, що цей зв'язок буде вічним, і ми зустрінемося з вами в наступному житті, навіть якщо ви не хочете)", — підсумувала вона.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, що нещодавно відомий російський співак Владислав Топалов, якому приписують роман з українською телеведучою Регіною Тодоренко, викликав гнів користувачів мережі безглуздим висловлюванням про повну дівчині.

Відео: video.rbc.ua