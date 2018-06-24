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"Мой дом — это чемодан": Регина Тодоренко рассказала о причинах депрессий в путешествиях

STYLERЗвёзды        24.06.2018 - 11:30
Фото: (Фото: (instagram.com/reginatodorenko)
Фото: (Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Регина Тодоренко посетила более ста стран

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая не так давно стала работать на российском телеканале "Пятница" призналась, что на самом деле происходило с ней в путешествиях. Она рассказала, что иногда ее "накрывали депрессии" из-за того, что длительное время не была дома и не виделась с друзьями. Трогательный пост о любви к подругам она опубликовала в социальной сети Instagram.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

В подписи к фотографии девушка написала, что очень расстраивалась из-за отсутствия постоянного места жительства, а также очень скучала по друзьям.

"В 18 лет я переехала из Одессы в Киев, в 23 каждые 3 дня меняла геолокацию, осознавая, что мой дом — это чемодан. Порой меня накрывали депрессии из-за отсутствия постоянного местожительства. Я называю себя "человек мира", "космополит", "пилигрим" — звучит красиво, но это никак не скрашивает отсутствия старых добрых друзей рядом, а ведь как хочется разделять с ними все эмоции, которые я переживаю)))", — написала Регина о трудностях путешествия.

Она также рассказала, что знакома с подругами более 20 лет и вместе с ними делит их радости. Девушка призналась, что гордится своими подругами и дорожит дружбой.

"Несмотря на то что тело постоянно в путешествиях, душой я дома в Одессе!) И даже встречаясь всего раз в год или 2, все равно мы ощущаем, что не расставались", — написала телеведущая.

"В общем, я горжусь своими подругами, а они гордятся мной. Я верю, что это связь будет вечной, и мы встретимся с вами в следующей жизни, даже если вы не хотите)", — подытожила она.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko

Напомним, что недавно известный российский певец Владислав Топалов, которому приписывают роман с украинской телеведущей Региной Тодоренко, вызвал гнев пользователей сети нелепым высказыванием о полной девушке.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: instagram, путешествие, Регина Тодоренко
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