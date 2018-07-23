"Мій варіант світового флешмоба": Леся Нікітюк потрясла мережу несподіваним відео

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Зірка опублікувала нове відео в Instagram

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове відео, взявши участь у світовому флешмобі.

На відео видно, як зірка виходить з автомобіля, що їде, і починає танцювати, намагаючись встигнути за авто під пісню відомого американського репера Drake "In my feelings".

"Мій варіант світового флешмоба! Був ще варіант провалитися в люк...але ми не знайшли", - підписала публікацію знаменитість.

Публікація від Леся Нікітюк (@lesia_nikituk) 22 Лип 2018 в 11:29 PDT

Відео: Леся Нікітюк взяла участь у флешмобі kiki (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники оцінили ролик Лесі і залишили безліч схвальних коментарів.

"Леся, ви найкраща!", "Краса", "Ти як завжди вогонь", "Самий крутий варіант", "Круто, Леся!", "Найкраще, що я бачила", "Леся, ти суперзірка!", "Клас", "Супер", "Найкраща", "Леся, жги", "Во дає. Дуже харизматична. Люблю вас", - написали в коментарях користувачі.

Скріншоти коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Варто відзначити, що сам флешмоб зараз досить популярний в мережі, але має свої небезпеки. Все почалося з того, що репер Дрейк випустив кліп, де зізнався у коханні своїй дівчині Кікі. Його шанувальники, однак, вирішили, що музикант зробив це непереконливо, і стали викладати власні відеозаписи з хэштегами #inmyfeelings та #kiki. На відео вони вибігають зі своїх машин і виконують танець під пісню репера. Не всі спроби виявлялись вдалими.

До речі, нещодавно відома українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася дизайнерськими сукнями у своєму профілі в Instagram. Дівчина проводила опитування, яка з суконь пасує їй найбільше. Практично одноголосно підписники проголосували за другий наряд.

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